РИА НовостиУровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок из-за дождейУровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к опасным отметкам из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации города.РИА Новости"На реке Бзугу среагировал датчик - вода достигла неблагоприятной отметки. На место прибыли глава района и спасатели", - сказали в администрации.Газета.RuКак отмечают власти, затоплены дороги, придомовые территории, цокольные и первые этажи зданий.КоммерсантъПо поручению главы города Алексея Копайгородского продолжает работу межведомственный оперативный штаб.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьНТВНТВLife.ruРЕН ТВИзвестияПятый каналКомсомольская правдаЯмал-МедиаИА Красная ВеснаГазета.RuВечерняя МоскваКубань 24КП - КубаньФАНАбзацLife.ruЮгополисМИР 24Левенцовка.руИзвестияКомсомольская правдаKrasnodarMediaПодробнее о событииВ Сочи река вышла из берегов после ливняИнтерфаксвчера в 15:54Центр Сочи затопило после ливняРБК17:05Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок из-за дождейРИА Новостивчера в 16:46Власти Сочи сообщили, что уровень воды в реке Бзугу достиг неблагоприятных отметокRT на русском17:17В Сочи из-за ливня подтопило дворы в Центральном и Хостинском районахКП - Кубаньвчера в 15:37В Сочи уровень воды в реке Бзугу достиг неблагоприятной отметки из-за дождейТАССвчера в 15:27Сочи снова подтопило после сильного дождяКубань 24вчера в 15:26Показать ещёОценить95Поделиться