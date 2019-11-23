Экономика
ИнтерфаксЗерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году
Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Хоккей
Кучеров забил гол в победном матче «Тампы» против «Анахайма»
Хозяева победили со счетом 6:2. Нападающий «молний» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Политика
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Политика
В НАТО открестились от Украины из-за России
«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Политика
Адвокат Трампа нашел способ доказать вину Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что есть улики, которые доказывают причастность бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Политика
Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом
Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
Общество
Илон Маск заявил о 146 тысячах заказов на электропикап от Tesla
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Политика
Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики
Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
Происшествия
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в воскресенье у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Общество
Составлены правила общения с космонавтами
В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.
Политика
Будущий посол США назвал условия улучшения отношений с Россией
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Происшествия
Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
Политика
Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.
Происшествия
Вылетел аккумулятор, разбились стекла: пьяный парень на ВАЗ врезался в столб на Малышева
На улице Малышева, недалеко от дома № 154 водитель ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в столб.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел на третье место
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Спорт
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин объявил о сложении полномочий, передает «Интерфакс».
Хоккей