Общество
РИА НовостиУрожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:29, Вашингтон
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза
Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза в месячном выражении, до 1,4 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.
Политика
Салливан призвал Россию придерживаться минских соглашений
"Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.
Армия и оружие
США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ
Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Футбол
Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин»
Лидер чемпионата России "Зенит" в матче 17-го тура одолел на выезде казанский "Рубин" - 2:1. Отрыв питерцев от "Локомотива" по-прежнему составляет пять очков.
Происшествия
В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб
Политика
Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»
Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Наука
Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырехмерным
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили, что жидкие кристаллы помогают рассмотреть мир четырехмерным.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Наука
В Рим со всего мира
Две тысячи лет назад на улицах Рима толпились люди изо всех уголков древнего мира, торговые пути империи тянулись от Северной Африки до Азии, в городе жили около миллиона человека, он был столицей государства, население которого достигало от 50 до 90 миллионов.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Футбол
Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и догнал «Барселону»
Футболисты «Реала» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Реал Сосьедад».
Теннис
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Футбол
«Арсенал» и «Краснодар» выдадут результативный матч. Прогноз на игру
Ждём результативную игру с итоговым превосходством гостей - 3:2 "Краснодар".
Армия и оружие
Главком ВМС США отказал Трампу в защите морпеха Галлахера
Морской пехотинец Эдвард Галлахер предстанет перед специальной комиссией, несмотря на попытки президент США Дональд Трамп защитить военного.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве ликвидировали
Ранее в субботу ТАСС сообщал о возгорании в многоквартирном кирпичном жилом доме с деревянными перекрытиями на Первомайской улице на площади 1,4 тысячи квадратных метров, эвакуировано 40 человек, информации о пострадавших нет.
Происшествия
Экипаж севшего на мель в Одесском заливе танкера эвакуировали
Экипаж танкера "Делфи", севшего на мель в Одесском заливе, эвакуировали, из судна вытекает топливо, на месте работают экологи, сообщило в пятницу местное издание "Думская".
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Футбол
Маскерано перешел в «Эстудиантес»
Происшествия
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Кино
Сериал «Интерны» стал мультсериалом «Мультерны»
Телеканал ТНТ решил вдохнуть вторую жизнь в нашумевший сериал «Интерны». Он превратил его в мультфильм, который называется «Мультерны».
Космос
NASA и EKA планируют доставить образцы пород с Марса через 10 лет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.