Экономика
РИА НовостиВице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году
Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.
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Вице-премьер Гордеев отчитался перед Путиным об успехах сельскохозяйственной отрасли
ТК Звездавчера в 13:41
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