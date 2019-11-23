Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.
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Интерфаксвчера в 12:12

Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

РИА Новостивчера в 12:18
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На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

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Происшествия

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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
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Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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