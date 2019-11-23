Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУрожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн

Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Путину доложили о рекордном урожае свеклы в России

Известия18:46

Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

РИА Новости12:18

Рекорд по сбору свёклы поставили в России

News.ru14:41

Вице-премьер Гордеев отчитался перед Путиным об успехах сельскохозяйственной отрасли

ТК Звезда13:41

В России на 6% вырос урожай зерна

Московский Комсомолец12:50

Зерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году

Интерфакс12:12

Россияне установили исторический рекорд – по сахарной свёкле

Фонтанка.Ру16:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Музыка

Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»

Piter.tv 13:38
Общество

В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters.
ТАСС 18:57
Спорт

Исинбаева поддержала раскритиковавшую ВФЛА Ласицкене

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поддержала трёхкратную чемпионку мира Марию Ласицкене, которая подвергла критике руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
RT на русском 10:49
Культура

Участница шоу «Танцы» омичка Полина Хритинина рассказала о трудностях

Полина Хритинина хотела попасть в команду к Мигелю, но в итоге шанс танцовщице дала Татьяна Денисова, которую восхищает ее харизма.
БК55 21 ноября в 02:22
Политика

Киссинджер рассказал о «холодной войне» между США и Китаем

Между США и Китаем развивается «холодная война», считает бывший госсекретарь Штатов Генри Киссинджер.
Росбалт 21 ноября в 17:18
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ 17:30
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК 18:59
Происшествия

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в воскресенье у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 20:13
Здоровье

Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова 06:31
Политика

Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости вчера в 14:34
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
Здоровье

Ученые назвали пять компонентов для долгой и здоровой жизни

Российские учёные выяснили, какие компоненты здорового образа жизни (ЗОЖ) наиболее важны для долгой и качественной жизни.
Российская газета 19:15
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru 18:01
Политика

ФСБ показала на видео момент передачи украинских кораблей

Московский Комсомолец 21 ноября в 06:03
Политика

Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
RT на русском 12:36
Музыка

Певец из Екатеринбурга выступил на шоу YouTube-канала «Дневник хача»

КП - Екатеринбург вчера в 03:00
Единоборства

Опубликовано видео боя Умара Нурмагомедова против Гонсалеса

Канал FightSpace на Youtube опубликовал видео боя. Россиянин одержал досрочную победу в первом раунде, применив удушающий прием.
Спорт-Экспресс 19:02
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

РИА Новости 21:08
Политика

Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
РБК 21:01
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру 11:29
Игры

Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx

Состоялась презентация нового проекта от Valve по вселенной Half-Life - VR-игру Half-Life: Alyx анонсировали видеороликом на официальном канале компании в Youtube.
Inc-news.ru 21 ноября в 13:37
Гаджеты

Золотые наушники Apple произвели в России

В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.
МонаВиста 07:45
Авто

В США представлен новый электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E

Состоялась официальная премьера нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E.
Тарантас Ньюс 20 ноября в 16:05
Общество

Составлены правила общения с космонавтами

Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:05
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Технологии

В открытый доступ попали данные более миллиарда человек

Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Life.ru 10:25
Шоу-бизнес

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 07:25
Фигурное катание

Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Вечерняя Москва 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное