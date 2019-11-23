Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.

Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн

Единоборства Бой Умара Нурмагомедова в Ташкенте продлился всего один раунд Умар Нурмагомедов, выступающий в суперлегком весе, на турнире GFC в Ташкенте победил своего соперника — аргентинца Брайана Гонсалеса в первом же раунде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

Наука Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.

Политика США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.

Происшествия Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП Мэр города Тулуна Юрий Карих отказался от госпитализации после ДТП, в котором погибла его жена, здоровье его самого не вызывает опасений, сообщил РИА Новости мэр Черемхово Вадим Семенов.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Футбол Полузащитника «Уфы» назвали русским Бускетсом Агент Александр Маньяков сравнил своего клиента, полузащитника «Уфы» Даниила Фомина с футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.

Игры Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx Состоялась презентация нового проекта от Valve по вселенной Half-Life - VR-игру Half-Life: Alyx анонсировали видеороликом на официальном канале компании в Youtube.

Здоровье Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.