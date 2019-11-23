Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУрожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн

Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
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