Экономика
РИА НовостиУрожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
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Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
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Росавтодор рассмотрел проект моста через реку Лену в Якутии и одобрил его.
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Стали известна дата начала продаж модели Lada Vesta, оснащенной CVT.
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Пострадавших в аварии с автобусом у Центрального рынка отпустили домой.
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В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Госдепартамент США обвинил власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев Ках в провинции Идлиб и призвал все стороны вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
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Политика
Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию
Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.
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В список претендентов на получение национальной премии оказались и петербургские оперные певцы.
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Какая модель GeForce GTX 1650 Super самая быстрая из коробки
Компания Nvidia сегодня должна полноценно представить видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Мы уже знаем о карте всё, кроме цены.
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В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
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Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге
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Названы разные способы использования старых смартфонов
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Теннис
Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису потерпела поражение от Канады в полуфинале Кубка Дэвиса.