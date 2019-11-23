Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Путин расспросил Гордеева про перенос маркировки молока

Российская газетавчера в 13:31

Рекорд по сбору свёклы поставили в России

News.ruвчера в 14:41

Вице-премьер Гордеев отчитался перед Путиным об успехах сельскохозяйственной отрасли

ТК Звездавчера в 13:41

Путину доложили о рекордном урожае свеклы в России

Известиявчера в 18:46

В России на 6% вырос урожай зерна

Московский Комсомолецвчера в 12:50

Зерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году

Интерфаксвчера в 12:12

Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

РИА Новостивчера в 12:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:13, Вашингтон
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Общество

Директор Ротару объяснил критику певицы в России

Ранее сын Ротару Руслан Евдокименко подтвердил изданию «Подъем», что артистка приедет в Россию для участия в съемках новогодних проектов.
Rambler News Service вчера в 13:28
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 00:50
Авто

Автоэксперт рассказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю

Автоновости дня 01:53
Происшествия

В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

Коммерсантъ 07:20
Футбол

«Спартак» и «Урал» не смогли открыть счет в первом тайме

Bobsoccer 06:52
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Происшествия

Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

В Сеуле на 29-м году жизни умерла звезда K-pop Гу Хара. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает издание Newsweek.
Известия 09:43
Происшествия

В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка

Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
ТАСС 10:42
Политика

На Украине назвали Крым «кошмарящей всю Европу» военной базой РФ

Крым нужен России не в качестве курорта, а как военная база, которая имеет целью «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Известия 06:46
Происшествия

Пилот самолета, экстренно севшего в Ростове, скончался

В международном аэропорту Ростова-на-Дону после экстренной посадки скончался второй пилот пассажирского самолета, который летел из Москвы в Анапу.
REGNUM 04:30
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Бордо» в матче Лиги 1

«Монако» потерпел поражение от «Бордо» в матче 14-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 11:09
Игры

Опубликованы новые скриншоты Microsoft Flight Simulator

Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новый набор скриншотов, который ещё раз демонстрирует красоты игры.
Игромания.ру 07:16
Происшествия

СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
ТАСС 10:19
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
РБК 08:58
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru вчера в 01:25
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

RT на русском 09:27
Спорт

Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Польше

Sport.ru вчера в 13:29
Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямальском районе ЯНАО, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.
РИА Новости 05:29
Экономика

Спекулянты на Чикагской товарной бирже сократили ставку на укрепление рубля

Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) после роста на прошлой неделе на 2.4% сократились на 2.2% или 574 контракта до 25 753 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу (22 ноября) данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 10:19
Происшествия

В Кабуле при взрыве автомобиля ООН погиб один человек

В Кабуле при взрыве автомобиля, принадлежавшего одному из подразделений ООН, погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.
RT на русском 10:50
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Экономика

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости 00:00
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Автоновости дня 07:04
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное