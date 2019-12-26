Общество

Sfera.fmSfera.fmУрожай зерна в России в 2019 году составляет более 120 млн тонн зерна

По данным Росстата, в 2019 году в России собрано 120,668 млн тонн зерна, из них 74,335 млн тонн — пшеница. По отношению к прошлому году показатель валового сбора зерна вырос на 6,5 % (в 2018 году собрано 113,255 млн тонн).
Читать в источнике
Комментировать
Владимир Путин
В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма.
— Владимир ПутинВзгляд.ру вчера в 06:09

Подробнее о событии

Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году

Взгляд.рувчера в 06:09

Урожай с гарантией

Российская газетавчера в 06:50

Урожай зерна в России в 2019 году составит около 121 млн тонн

ТАССвчера в 06:35

Путин: урожай зерна в 2019 году составит около 121 млн тонн

News.ruвчера в 06:29

Вячеслав Володин и руководители фракций ГД приняли участие в заседании Государственного совета

Государственная Дума РФвчера в 08:14

Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году

РИА Новостивчера в 05:56

Путин: РФ превысила целевые показатели по продовольственной безопасности

REGNUMвчера в 06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Происшествия

На Ямале два человека погибли при пожаре на месторождении НОВАТЭКа

В результате погибли два человека, еще один получил травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
РБК 18:56
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу

ТАСС 14:33
Политика

Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме

Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
RT на русском 16:37
Футбол

Педро: «Если „Барселона“ позовет меня, я брошу все»

Нападающий «Челси» Педро признался, что хотел бы вернуться в «Барселону».
Sport24.ru 14:58
Киберспорт

В Dota 2 нашли три невыпущенных предмета — один из них позволяет выучить сразу все таланты

CyberSport.ru 17:14
Культура

Эксперты обсудили методы продвижения российских фильмов за рубежом

Генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин заявил, что старые методы продвижения фильмов теряют свою эффективность.
Красная весна 10:40
Авто

В Сети появились первые фото российского электромобиля «Монарх»

Первые фотографии российского электромобиля «Монарх» были опубликованы в Сети 27 декабря.
Известия 05:02
Общество

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service вчера в 10:03
Футбол

Давиташвили признан лучшим молодым футболистом Грузии в 2019 году

Metaratings 15:35
Фигурное катание

Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Российская газета 08:41
Происшествия

Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Интерфакс 08:49
Экономика

Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году

Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
РИА Новости 19:18
Политика

Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.
Национальная служба новостей 16:55
Общество

Еще 2 тыс. семей ждут жилья после летних паводков в Иркутской области - Мутко

Интерфакс 09:31
Футбол

Бывший игрок киевского «Динамо» счел русских и украинцев одним народом

Бывший игрок киевского "Динамо" Горан Попов, выступавший за украинскую команду в период с 2010 по 2014 год, высказался о сходствах русских и украинцев.
Газета.Ru 15:18
Футбол

«Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководства

Бывший главный исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал комическую историю о том, как команда чуть не купила капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает The Athletic.
Газета.Ru вчера в 18:27
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
Политика

Украина оказалась зависимой от африканского картофеля

Эксперт особо подчеркнул, что в настоящий момент Украина вынуждена импортировать картофель из Африки, что является для страны позором.
РЕН ТВ 18:54
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Наука

Сложности с добычей термитов заставили шимпанзе делегировать

Оказалось, что в тех местах, где термитов добывать сложнее, шимпанзе более склонны к делегированию: там они чаще делятся орудиями для их добычи с сородичами.
N+1 25 декабря в 05:32
Шоу-бизнес

Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой

Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Gazeta.SPb вчера в 03:32
Политика

На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым

Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Pravda.Ru 08:40
Шоу-бизнес

Пугачева не хочет, чтобы Бузова появлялась на «Голубом огоньке»

«Экспресс-новости» утверждают, что Алла Пугачева не хотела бы, чтобы на «Голубом огоньке» появлялась Ольга Бузова.
Вести Подмосковья 25 декабря в 23:26
Экономика

Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек

В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
РБК 09:01
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
ТАСС 25 декабря в 16:11
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru 13:34
Происшествия

СК подтвердил обыск у корреспондента «Новой газеты» Полухиной

В ходе следствия было установлено, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, которые подтверждают преступную деятельность руководства региональной общественной организации (РОО) «Е.Н.О.Т.».
REGNUM вчера в 10:09
Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
РБК 18:26
Общество

Минобороны: Решений в отношении военных пенсионеров не принималось

"В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на 3%, а в октябре 2021-го - еще на 4%", - сказала Шевцова.
Российская газета вчера в 00:27
Шоу-бизнес

Песков рассказал, что не видел жену больше месяца

Аргументы и Факты 16:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное