Общество
Sfera.fmУрожай зерна в России в 2019 году составляет более 120 млн тонн зерна
По данным Росстата, в 2019 году в России собрано 120,668 млн тонн зерна, из них 74,335 млн тонн — пшеница. По отношению к прошлому году показатель валового сбора зерна вырос на 6,5 % (в 2018 году собрано 113,255 млн тонн).
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В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма.
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Урожай зерна в России в 2019 году составит около 121 млн тонн, сообщил Путин
Парламентская газетавчера в 07:08
Урожай зерна в России в 2019 году составил 120,7 млн тонн, пшеницы - 74,3 млн тонн
ПРАЙМ24 декабря в 06:51
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