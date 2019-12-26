В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма.

По данным Росстата, в 2019 году в России собрано 120,668 млн тонн зерна, из них 74,335 млн тонн — пшеница. По отношению к прошлому году показатель валового сбора зерна вырос на 6,5 % (в 2018 году собрано 113,255 млн тонн).

Урожай зерна в России в 2019 году составляет более 120 млн тонн зерна

Общество Росстат сделал прогноз по убыли населения на 16 лет «Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность населения составит в начале 2020 года 146,741 млн человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 млн человек », — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Политика Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.

Единоборства Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.

Экономика Красная икра подешевела в России Несмотря на предновогодний спрос, в России подешевела красная икра в баночках по 95 граммов.

Экономика Частные инвесторы оценили рынок Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.

Общество Умерла руководитель театра «Современник» Галина Волчек Народная артистка СССР, бессменный руководитель театра «Современник» на протяжении почти полувека ушла из жизни на 86 году.

Экономика Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.

Происшествия В ходе обыска в ФБК Навального задержали В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.

Общество Росконтроль посоветовал шампанское Исследование игристых вин пяти популярных отечественных брендов провел накануне Нового года экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль».

Политика Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.

Кино Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.