Общество

News.ruNews.ruForbes составил список самых перспективных артистов до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 30 самых перспективных россиян младше 30 лет. Список представлен в десяти категориях, среди которых музыка, искусство, а также мода и дизайн. Самыми перспективными музыкантами названы Алишер Моргенштерн и певицы Манижа Сангин и Катя Кищук.
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Моргенштерн, Кафельникова: Forbes назвал успешных молодых россиян

Вести.Ru09:02

Косторная вошла в рейтинг Forbes 30 самых перспективных россиян

РИА Новости02:19

Косторная вошла в рейтинг 30 самых перспективных россиян по версии Forbes

Sports.ru03:26

Forbes включил Косторную в список самых перспективных россиян до 30 лет

РБК03:06

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ03:03

Фигуристка Косторная, певица Манижа и стендапер Сабуров вошли в список Forbes «30 до 30»

ТАСС02:58

Forbes и Storytel выпустили второй сезон подкаста о самых перспективных россиянах до 30 лет

Forbes04:28
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Общество

Путин начал совещание по вопросам дополнительных выплат медикам

Москва, 19 мая 2020, 14:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин начал совещание с главами регионов по вопросу выплат медицинским работникам в условиях пандемии коронавируса.
REGNUM 07:51
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
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Общество

В Коврове уволили почти всех руководителей учреждений культуры

Ковровские СМИ накануне сообщили о том, что без объяснения причин уволены несколько руководителей муниципальных учреждений культуры города Коврова Владимирской области: музыкальной школы № 1, школы искусств им. Иорданского, Детской художественной школы и всех дворцов и домов культуры города — всего 7 человек из 9. Всех директоров глава города вызвал к себе и объявил о своём решении.
ГТРК Владимир вчера в 10:55
12
Общество

В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек

Уральский меридиан 03:46
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Общество

Сбербанк создал компанию по производству вакцины от коронавируса

Ранее NEWS.ru писал, что создаваемая в Китае вакцина от коронавируса будет доступна для всех стран.
News.ru 09:45
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
1K
Наука

Стойкий иммунитет подтвердили у переболевших коронавирусом

Стойкий иммунитет подтвердили врачи у переболевших коронавирусом.
Evo-rus.com 08:41
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Единоборства

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова вновь ухудшилось

ODDS.ru 09:22
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Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
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Общество

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

Известия 07:29
1,4K
Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
1,1K
Политика

Владимир Путин назвал Россию «отдельной цивилизацией»

Президент сказал, что Россия это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация.
FlashNord 17 мая в 10:57
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Общество

Сотрудники склада сети «Красное и белое» отстранены от работы

REGNUM 09:49
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Авто

Skoda остановила поставки Octavia

Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:39
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Экономика

Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.
RT на русском 10:08
Политика

Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов

Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
Lenta.ru 08:35
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
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Общество

Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей

Семьи, где родители за время карантина и кризиса лишились работы, могут рассчитывать на выплаты от государства в течении трех месяцев более чем 100 тысяч рублей.
URA.Ru вчера в 21:23
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Игры

Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом

Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
2
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Наука

Ультраобработанные продукты ускоряют старение

Журналистская правда 09:53
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Происшествия

Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд

Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ.
РИА Новости 08:38
Энергетика

Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу

В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
Нефтегазовая вертикаль 17 мая в 05:15
2,7K
Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
2,2K
Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Гаджеты

Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com вчера в 01:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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