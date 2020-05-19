Журнал Forbes опубликовал рейтинг 30 самых перспективных россиян младше 30 лет. Список представлен в десяти категориях, среди которых музыка, искусство, а также мода и дизайн. Самыми перспективными музыкантами названы Алишер Моргенштерн и певицы Манижа Сангин и Катя Кищук.

Forbes составил список самых перспективных артистов до 30 лет

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