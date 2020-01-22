Илья Трунин еще в 1993 году уехал из родного города учиться в Финансовой академии при правительстве России Новым заместителем руководителя аппарата правительства Михаила Мишустина назначен рязанец.

Политика Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.

Политика Семеро вице-премьеров РФ покинули свои посты Ряд вице-премьеров покинули свои должности, в их число вошли Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.

Происшествия У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.

Общество Маргарита Симоньян попала в реанимацию Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Происшествия Обрушение казармы под Омском: перед судом предстанут 11 человек В Омске перед судом предстанут 11 человек, обвиняемых в обрушении казармы в посёлке Светлый, сообщили ИА REGNUM 22 января в Следственном комитете РФ.

Общество В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Происшествия Голунов потребовал официальных извинений от государства «Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.

Политика Трамп хотел публично объявить о приглашении Путина в США Весной 2018 года президент США Дональд Трамп потребовал от сотрудников своего аппарата публично объявить о приглашении президента России Владимира Путина в Вашингтон.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Авто Китайский аналог Toyota Land Cruiser 200 приехал к дилерам Известно, что длина внедорожника 5 089 мм, а размер колесной базы составляет 2 950 мм. Это даже больше чем у Land Cruiser 200.

Здоровье Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Происшествия В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку «В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.

Общество Хуснуллин назвал основные задачи Минстроя России В среду, 22 января, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое, где обозначил основные задачи, которые стоят перед министерством.

Общество Поплавская: программу Малахова сняли с эфира Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.