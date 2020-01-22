Общество
Вечерняя РязаньРязанец стал заместителем главы аппарата правительства РФ
Илья Трунин еще в 1993 году уехал из родного города учиться в Финансовой академии при правительстве России Новым заместителем руководителя аппарата правительства Михаила Мишустина назначен рязанец.
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Политика
Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск
Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
Общество
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Происшествия
Омский врач в больнице отказался делать перевязку тяжелобольному пенсионеру, проводится проверка
"По предварительным данным, дежурный врач омской городской больницы, несмотря на просьбы, отказался делать перевязку ноги пожилому тяжелобольному пациенту, находившемуся на стационарном лечении с заболеванием сердца", - говорится в сообщении.
Политика
Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
Политика
Семеро вице-премьеров РФ покинули свои посты
Ряд вице-премьеров покинули свои должности, в их число вошли Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.
Происшествия
У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз
Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Происшествия
Обрушение казармы под Омском: перед судом предстанут 11 человек
В Омске перед судом предстанут 11 человек, обвиняемых в обрушении казармы в посёлке Светлый, сообщили ИА REGNUM 22 января в Следственном комитете РФ.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей
Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Новый смартфон должны представить в штаб-квартире Apple в Купертино в марте 2020 года, пишет Bloomberg.
Футбол
«Арсенал» может приобрести украинского защитника
"Арсенал" собирается сделать предложение "Шахтёру" и приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Политика
Трамп хотел публично объявить о приглашении Путина в США
Весной 2018 года президент США Дональд Трамп потребовал от сотрудников своего аппарата публично объявить о приглашении президента России Владимира Путина в Вашингтон.
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу земель под «Черкизон»
Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Авто
Китайский аналог Toyota Land Cruiser 200 приехал к дилерам
Известно, что длина внедорожника 5 089 мм, а размер колесной базы составляет 2 950 мм. Это даже больше чем у Land Cruiser 200.
Здоровье
Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса
Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Происшествия
В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку
«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.
Здоровье
О коронавирусе предупредил волгоградцев ректор ВолГМУ Владимир Шкарин
Шкарин пояснил, что 2019-nCoV- вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.
Армия и оружие
Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Общество
Хуснуллин назвал основные задачи Минстроя России
В среду, 22 января, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое, где обозначил основные задачи, которые стоят перед министерством.
Общество
Поплавская: программу Малахова сняли с эфира
Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.