Происшествия
BFM.ruУроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена
Живущая в Финляндии уроженка Москвы Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Женщина по имени Йенни Курпен (Jenny Curpen), которая родилась в Москве и живет в Финляндии, сообщила РИА Новости, что вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.РИА Новости09:36
Подробнее о событии
Показать все источники
«Болотная» активистка вышла замуж за расчленившего журналистку изобретателя Мадсена
Московский Комсомолец10:04
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика
Назван вероятный и.о. президента Абхазии
Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
Футбол
Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
Политика
Владимир Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Очень опасным процессом назвал президент РФ Владимир Путин переброс большого количества наемников из сирийской зоны Идлиба в Ливию.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Футбол
Суперкубок Испании. «Реал» сыграет в финале с «Атлетико»
Сегодня, 12 января, состоится финальный матч за Суперкубок Испании.
Происшествия
В Тверской области загорелся гостиничный комплекс
Армия и оружие
Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США
Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Политика
Президент Ирана обвинил США в последних событиях на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что США виноваты в последних событиях на Ближнем Востоке, сообщается на официальном сайте Роухани.
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Авто
При заправке автомобиля водители совершают пять ошибок
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Политика
Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing
Здоровье
Нижегородский онкоцентр в Новинках начнут строить в 2021 году
В Нижегородской области архитектурный совет при департаменте градостроительства одобрил идею создания в поселке Новинки современного онкологического центра, который будет состоять из шести объединенных между собой блоков.
Происшествия
Соседи рассказали о ночи, когда модель Ксения Пунтус выпала из окна
Жители дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус, рассказали, что происходило в квартире в ночь инцидента.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
СКР: следствие выясняет происхождение денег полковника МВД Захарченко
Ежемесячные взятки за покровительство ООО «Группа компаний 1520» могут являться одним из источников преступных денег бывшего полковника МВД Захарченко, рассказал 12 января заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов в интервью корреспонденту газеты «Коммерсант».
Политика
Профессор ВШЭ приравнял СССР к Третьему рейху
Профессор ВШЭ приравнял СССР к Третьему рейху Гасан Гусейнов снова оказался в центре скандала.
Футбол
Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»
На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.
Игры
Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation
Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Футбол
Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
Происшествия
Музей в Одессе ограбили дважды за выходные
Неизвестные дважды ограбили музей "Пороховая башня" в Одессе, о первом случае музей заявил в субботу, о втором - в воскресенье, сообщила пресс-служба музея.
Экономика
План «Б» для лучшей жизни
Новая схема накоплений станет массовой, если пенсионные фонды покажут хорошую доходность.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк отправили домой
Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк, страдающую онкологическим заболеванием, домой.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.