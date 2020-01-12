Происшествия

BFM.ruBFM.ruУроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

Живущая в Финляндии уроженка Москвы Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
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Уроженка России вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина

Женщина по имени Йенни Курпен (Jenny Curpen), которая родилась в Москве и живет в Финляндии, сообщила РИА Новости, что вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
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