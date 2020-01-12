Происшествия
BFM.ruУроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена
Живущая в Финляндии уроженка Москвы Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
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Женщина по имени Йенни Курпен (Jenny Curpen), которая родилась в Москве и живет в Финляндии, сообщила РИА Новости, что вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.РИА Новости09:36
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«Болотная» активистка вышла замуж за расчленившего журналистку изобретателя Мадсена
Московский Комсомолец10:04
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