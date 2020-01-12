Женщина по имени Йенни Курпен (Jenny Curpen), которая родилась в Москве и живет в Финляндии, сообщила РИА Новости, что вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.

с чего всё началось

Живущая в Финляндии уроженка Москвы Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.

Политика В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Общество Франция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Общество СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.

Происшествия Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.

Политика Пушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.

Футбол Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.

Единоборства Диллиан Уайт: «Видел, как Кличко нокаутировал Уайлдера» Тяжеловес Диллиан Уайт вспомнил совместные спарринг-сессии экс-чемпиона мира в тяжелом дивизионе Владимира Кличко и чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера.

Происшествия На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре.

Общество В мировом кинопрокате обновился кассовый рекорд Кассовые сборы фильмов в мире в 2019 году подбираются к отметке в $50 млрд, что стало новым рекордом Как сообщает ToDay News Ufa, при этом на родине кинопроката сборы падают и катастрофически.

Общество В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови "Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - говорится в сообщении министра.

Футбол «Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из клиники Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».

Шоу-бизнес Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации Восьмидесятилетняя Народная артистка России Галина Александровна Польских лично опровергла ранее прошедшую в ряде СМИ информацию о своей госпитализации.

Финансы Курс доллара опустился ниже 61 рубля В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.