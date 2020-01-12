Женщина по имени Йенни Курпен (Jenny Curpen), которая родилась в Москве и живет в Финляндии, сообщила РИА Новости, что вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.

с чего всё началось

Женщина по имени Йенни Курпен, которая родилась в Москве и живет в Финляндии, заявила «РИА Новости» в воскресенье, что вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.

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