Происшествия

ИзвестияИзвестияУроженка Москвы вышла замуж за убийцу шведской журналистки Мадсена

Женщина по имени Йенни Курпен, которая родилась в Москве и живет в Финляндии, заявила «РИА Новости» в воскресенье, что вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Уроженка России вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина

Женщина по имени Йенни Курпен (Jenny Curpen), которая родилась в Москве и живет в Финляндии, сообщила РИА Новости, что вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
РИА Новости09:36

Подробнее о событии

Уроженка Москвы сообщила о замужестве с убившим журналистку изобретателем

РБК12:34

Уроженка России вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина

РИА Новости09:36

Убийца Ким Валль женился на уроженке Москвы

Вести.Ru11:19

Уроженка Москвы вышла замуж за убийцу шведской журналистки Мадсена

Известия10:20

«Болотная» активистка вышла замуж за расчленившего журналистку изобретателя Мадсена

Московский Комсомолец10:04

Уроженка Москвы вышла замуж за датского маньяка-расчленителя

РЕН ТВ09:40

«Спасибо за понимание»: пожизненно севший изобретатель-психопат женился

Газета.Ru12:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия

Отель загорелся в Тверской области

Интерфакс 12:55
Политика

Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
RT на русском 12:27
Происшествия

Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП

Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения.
Газета.Ru 12:27
Происшествия

Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
РИА Новости 12:08
Армия и оружие

Ирак: на авиабазе, где дислоцируются войска США, прогремели взрывы

Вести.Ru 12:31
Политика

США заявили о готовности к переговорам с Ираном

США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Московский Комсомолец 11:14
Общество

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
РБК 07:40
Происшествия

В Японии на АЭС произошла внештатная ситуация

В Японии на АЭС «Иката» произошла внештатная ситуация, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на компанию Shikoku Electric Power Company.
Московский Комсомолец 10:08
Наука

Активность мозга младенца и родителей синхронизируется во время игры

Американские специалисты заявили, что во время игры младенцев в возрасте от 9 до 15 месяцев и их родителей активность мозга синхронизируется.
МедиаПоток вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева сделала «уколы красоты»

Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.
Дни24 03:26
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Футбол

Футболист напал на судью за красную карточку

Дракой закончилось вынесение красной карточки одному из футболистов команды «Оратой Юс» на матче второго дивизиона чемпионата Мальты.
Красная весна 12:27
Общество

На средства гранта имени Андрея Павленко создается СМИ об онкологии

На средства гранта петербургского онколога-хирурга Андрея Павленко, умершего от рака желудка, создается СМИ, которое будет информировать об онкологических заболеваниях и борьбе с ними.
Мойка78 04:18
Политика

Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
РБК 08:09
Политика

Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе

В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
LentaChel.ru 00:20
Политика

Профессор ВШЭ приравнял СССР к Третьему рейху

Профессор ВШЭ приравнял СССР к Третьему рейху Гасан Гусейнов снова оказался в центре скандала.
Экспресс газета 08:03
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Армия и оружие

WP: США планировали убить еще одного иранского командира

Примечательно, что источники отказались раскрывать детали операции, рассказав лишь то, что операция по ликвидации Шахлаи провалилась.
Pravda.Ru вчера в 05:07
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
RT на русском 11:18
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева больше не прячет сыновей от Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева, похоже, сняла «вето» на публикацию фотографий и видео своих сыновей, рожденных от Валерия Меладзе.
Shraibikus News 07:42
Технологии

Компания Canon прекратила разработку объективов для зеркальных камер

iXBT.com вчера в 11:26
Общество

В России изменят структуру оплаты труда учителей

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
ТАСС 11:05
Спорт

Семериков выиграл бронзу в масс-старте на ЧЕ по конькобежному спорту

RT на русском 12:14
Авто

Чем порадует АвтоВАЗ в 2020 году

В середине декабря 2019 года АвтоВАЗ запустил серийное производство обновлённой Lada 4x4 с заводским обозначением FL (Facelift).
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru 09 января в 11:10
Политика

Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Коммерсантъ 06:57
Происшествия

Жительница Тульской области пострадала при варке самогона

В городе Узловая Тульской области в квартире жилого дома произошёл взрыв во время приготовления женщиной самогона, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Life.ru 12:16
Футбол

«Копенгаген» объявил о подписании бывшего игрока «Ростова» Сигурдссона

Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон стал игроком «Копенгагена», сообщает пресс-служба датской команды.
Спорт-Экспресс 12:24
Армия и оружие

ЛНА выбила террористические группировки из Сирта, подарив городу мир

Слово и Дело 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ким Валль
Шведская журналистка
Шведская журналистка. Была убита в ночь на 11 августа 2017 года Петером Мадсеном на борту его частной подводной лодки Nautilus в морской акватории Копенгагена.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Петер Мадсен
Датский изобретатель
Убийца журналистки Ким Валль, датский изобретатель, предприниматель, соучредитель некоммерческой организации Copenhagen Suborbitals, а также основатель и генеральный директор RML Spacelab ApS. Мадсен был арестован 12 августа 2017 года по подозрению в причастности к гибели шведской журналистки Ким Валль; 25 апреля 2018 года приговорён к пожизненному заключению.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное