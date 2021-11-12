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У самозанятых может появиться единый пенсионный план

Для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы наподобие Яндекса или Сбера, могут создать единый негосударственный пенсионный план.
Известия
В итоге самозанятые, работающие с платформами, получат социальные гарантии в виде «живых денег» на счете, баланс которого всегда известен.
ФАН
Впоследствии выплаты работник получает вне зависимости от страны проживания, причем как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении.
Известия
Выплаты самозанятые смогут получить, даже если будут жить в другой стране.
РЕН ТВ

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Единый пенсионный план может появиться у самозанятых
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