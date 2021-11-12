Колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза заявил, что вместо нападок на Россию из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей Западу следует пересмотреть свою санкционную политику и попросить о «спасении».
Россия принимает многочисленные меры для повышения боевой эффективности По сообщениям российских СМИ, процесс развития беспилотной авиации российской армией включает в себя четыре ключевых направления.
Президент России Владимир Путин 11 ноября в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель второй раз за два дня обсудил ситуацию на белорусско-польской границе.