Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт назвал футболистов, с которыми готов был бы пробежать эстафету 4 Х 100 метров в одной команде, если бы предоставилась такая возможность.

Болт назвал футболистов, с которыми был бы готов пробежать эстафету

Теннис Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова и вышел в финал турнира St. Petersburg Open.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал анекдот президенту России Владимиру Путину про питание в армии.

Политика Хуситы объявили о прекращении ударов по Саудовской Аравии Глава политсовета захвативших власть на севере Йемена хуситов Махди аль-Машат заявил о прекращении ударов беспилотников по Саудовской Аравии и ждет от Эр-Рияда аналогичного решения.

Политика Эрдоган рассказал о планах по покупке Patriot у США Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о планах Анкары по поводу покупки американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Энергетика В Белоруссии в двадцать первый раз в этом году подорожает топливо В прошлом году цены на автомобильное топливо в соседней стране повышались двадцать семь раз.

Происшествия Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.

Здоровье В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.

Энергетика «Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.

Общество В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Кино Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.

Происшествия Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Происшествия Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии.

Политика Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.

Авто У дилеров появился купеобразный аналог Nissan Qashqai Стоит напомнить, что Venucia T90 разработан на основе удлиненной версии Nissan Qashqai+2 прошлой генерации.

Гаджеты Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.