Футбол
ЧемпионатБолт назвал футболистов, с которыми был бы готов пробежать эстафету
Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт назвал футболистов, с которыми готов был бы пробежать эстафету 4 Х 100 метров в одной команде, если бы предоставилась такая возможность.
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В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»
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Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
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В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
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Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
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Стоит напомнить, что Venucia T90 разработан на основе удлиненной версии Nissan Qashqai+2 прошлой генерации.
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Телеведущий Шустер подаст на олигарха Коломойского в суд
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