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Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт назвал футболистов, с которыми готов был бы пробежать эстафету 4 Х 100 метров в одной команде, если бы предоставилась такая возможность.
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