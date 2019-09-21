Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУсэйн Болт: «Мбаппе может успешно играть в любой команде»

Думаю, он может успешно играть в любой команде.
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Болт: «Хотел бы пробежать эстафету с Роналду»

Sport.ru10:29

Болт назвал футболистов, с кем бы пробежал эстафету 4x100 метров

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Болт назвал футболистов, с которыми был бы готов пробежать эстафету

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Усэйн Болт: Как сторонник «Манчестер Юнайтед» я бы проголосовал за Роналду

Советский спорт02:07

Усэйн Болт: «Мбаппе может успешно играть в любой команде»

Спорт-Экспресс03:47

Болт сделал выбор между Роналду, Месси и ван Дейком в споре за награду игроку года ФИФА

Sport24.ru00:04

Болт об игроке года: «Возможно, пришло время ван Дейка. Но как болельщик „МЮ“ я бы голосовал за Роналду»

Sports.ruвчера в 16:50
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Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, находящаяся в одной из московских клиник в тяжелом состоянии, перенесла вторую операцию.
Российская газета 09:33
Происшествия

Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО

Ведомости вчера в 05:29
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

RT на русском вчера в 14:19
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия

В Нижневартовске задержали троих сторонников ИГ

РБК 10:20
Происшествия

Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

RT на русском 11:04
Кино

«Рэмбо: Последняя кровь»: зачем Сталлоне решил тряхнуть стариной

Первый фильм знаменитой саги о правдорубе и правдолюбе, герое и ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо вышел еще в 1982 году.
Телепрограмма 19 сентября в 07:21
Футбол

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Политика

Бату Хасиков вступил в должность главы Калмыкии

Победивший на выборах главы Калмыкии 39-летний Бату Хасиков вступил в должность.
ТАСС 09:15
Наука

Октава оказалась культурным феноменом

Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 вчера в 12:35
Политика

Эрдоган допустил покупку Patriot у США

Московский Комсомолец 08:50
Кино

Фильм «Гемини» зрители назвали «технологическим чудом»

На предпремьерных показах фильм «Гемини» с голливудским актером Уиллом Смитом в главной роли публика назвала «технологическим чудом».
Национальная служба новостей 07:42
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Политика

Трамп не приедет на саммит ООН по климату

Американский лидер Дональд Трамп не собирается присутствовать на саммите ООН по климату, который состоится 23 сентября.
Газета.Ru 10:11
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Происшествия

Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане

Газета.Ru 08:02
Политика

МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты

Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии велись с севера Ирана, а не из Йемена, заявил в субботу госминистр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр, при этом он не привел доказательств.
РИА Новости 10:47
Автоспорт

Квят останется в «Торо Россо» в следующем сезоне

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко подтвердил, что Даниил Квят останется в следующем году в «Торо Россо».
Спорт-Экспресс 08:15
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» впервые стала мамой

Родители пока не стали называть пол ребенка и показывать его лицо.
Discover24 03:25
Политика

Трамп отреагировал на информацию СМИ о своем разговоре с Зеленским

Ранее 21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.
Известия 10:14
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Игры

Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam

Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.
Astera вчера в 12:46
Наука

Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google

Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.
РБК 00:54
Политика

В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Космос

Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 07:04
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
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