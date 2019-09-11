Религия
ТАССУсекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
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Не тронь ножей, не ешь яблок: табу и наказания в день Иоанна Предтечи
Московский Комсомолецвчера в 21:03
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Российская газетавчера в 16:51
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:12, Вашингтон
Политика
Госдума одобряет: Навального и Соболь проверят на предмет вербовки
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал требование коллеги и поручил думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России извне проверить Алексея Навального и Любовь Соболь на предмет вербовки их другими государствами.
ВашГород.ру 02:50
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Финансы
ЦБ хочет решать за банки, сколько и каких кредитов выдавать населению
Имеющихся у ЦБ инструментов может оказаться недостаточно, чтобы сдержать рост розничных кредитов, опасается регулятор.
Ведомости вчера в 15:00
Происшествия
В Челябинске маршрутка протаранила бетонное ограждение
В Челябинске маршрутный автобус протаранил бетонное ограждение. Есть пострадавшие, пишут местные СМИ. Авария произошла днём 11 сентября.
REGNUM 04:01
Кино
«Джон Картер» назван самым провальным фильмом в истории Голливуда
Ранее картина режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли была названа самым лучшим фильмом, снятым по комиксам.
МИР 24 вчера в 21:09
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией
Сборная Украины на своем поле сыграла вничью с командой Нигерии (2:2) в товарищеском матче, прошедшем на «Днепр-Арене».
LiveSport.ru вчера в 16:21
Кино
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
ТАСС вчера в 07:22
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Политика
США перестали быть защитником Европы, заявила Меркель
По словам Меркель, Европа и США связаны ценностями, однако автоматическим защитником Европы Вашингтон больше не является.
REGNUM 03:44
Происшествия
В московском метро произошел сбой системы оплаты проезда
Утром в среду на некоторых станциях московского метро произошел сбой в системе бесконтактной оплаты проезда на турникетах, сообщила около 10:00 пресс-служба предприятия.
Интерфакс 03:49
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Происшествия
Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье
О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 03:37
Происшествия
Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбурга в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности.
Российская газета 02:02
Политика
Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим заместителем - главным военным прокурором Виктора Чумака, который был депутатом Верховной рады двух предыдущих созывов.
ТАСС 03:59
Политика
Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Космос
Через 10 лет Индия может создать станцию на Луне
Индия может создать на Луне постоянную базу для добычи гелия-3 через десять лет.
TV BRICS вчера в 07:22
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Российская газета 03:21
Футбол
Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
Чемпионат вчера в 21:43
Гаджеты
На презентации Apple представят новый iPhone 11
Сегодня зрители увидят новый iPhone 11. Apple уже показала новый планшет с диагональю 10,2 дюйма и дисплеем Retina.
Мойка78 вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов наживается на имени Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов пытается продать дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе со второй женой.
StarHit.ru вчера в 22:30
Космос
Топливо на основе соли может привести к созданию двухрежимных ракет
При планировании космического полета одним из самых основных вопросов является тип двигателя, который обеспечить передвижение из точки А в точку Б. Жидкостные ракеты способны обеспечить большое количество тяги за очень короткое время, электростатические или ионные двигатели обеспечивают небольшую тягу в течение очень долгого времени.
ГЛАС.RU вчера в 06:42