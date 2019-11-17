Политика

RT на русскомRT на русскомУшаков допустил проведение нормандского саммита в 2019 году

В правительстве Германии и офисе президента Украины подтвердили планы провести саммит 9 декабря. 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят позитивную динамику в вопросе подготовки встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».
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В Кремле рассказали про дату встречи «нормандской четверки»

РЕН ТВ12:28

Кремль: саммит в «нормандском формате» может состояться в конце года

Комсомольская правда06:43

В Кремле прокомментировали информацию о дате встречи «нормандской четверки»

РИА Новости07:42

Кремль: конкретной даты встречи «нормандской четверки» пока нет

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Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»

Известия07:03

Ушаков допустил проведение нормандского саммита в 2019 году

RT на русском06:57

В Кремле заявили о планах на встречу «нормандской четверки» до конца года

РБК08:36
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