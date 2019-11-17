Политика
RT на русскомУшаков допустил проведение нормандского саммита в 2019 году
В правительстве Германии и офисе президента Украины подтвердили планы провести саммит 9 декабря. 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят позитивную динамику в вопросе подготовки встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».
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Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
В МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине
В МИД России заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году за нарушение российской границы.
Футбол
Отбор Евро-2020. Англия разгромила Косово, Болгария победила Чехию
Завершились два матча 10-го тура отбора Евро-2020 в группе A. Англия в гостях со счетом 4:0 обыграла Косово.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Здоровье
В родительских чатах паника: екатеринбургских школьников подсаживают на новый наркотик
Родители российских школьников бьют тревогу. Детей подсаживают на странные смеси, так называемые, снюсы.
Хоккей
«Трактор» вновь проиграл «Автомобилисту»
Челябинцам изменить ситуацию не удалось. Напомним, что до этого «Трактор» и «Автомобилист» также встречались в Челябинске.
Общество
СМИ узнали о нескором возобновлении рейсов из РФ на курорты Египта
Возобновление прямого авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается.
Спорт
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября
16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
Политика
ОАЭ заинтересовались российским вертолетом Ми-38
Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российским вертолетом Ми-38, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Общество
«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области
В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Футбол
ЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»
ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля
Космос
Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе
Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Общество
В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега
Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Здоровье
В 2020 году новосибирские учёные начнут испытания лекарства от рака
Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.
Политика
Слова Собчак о Крыме вновь проверят на экстремизм
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
В Минздраве Саратовской области заявили, что все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.