Политика
Российская газетаУшаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента. На вопрос о том, может ли саммит состояться в сентябре, Ушаков сказал, что не знает.
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Мы считаем, что встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Французской Республики Макрон, можно провести в Париже, то есть мы готовы поехать в Париж. Но для этого, конечно, нужно решить несколько вопросов.
— Юрий Ушаков, российский дипломатDP.RU 10:02
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Кремль поставил Зеленскому жесткие условия проведения саммита «нормандской четверки»
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