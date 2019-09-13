Политика

Российская газетаРоссийская газетаУшаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»

"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента. На вопрос о том, может ли саммит состояться в сентябре, Ушаков сказал, что не знает.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже

РИА Новости09:33

Ушаков назвал три основных условия для проведения встречи «нормандской четверки»

ТАСС09:32

Кремль потребует заключения письменных договоренностей на «нормандском саммите»

Интерфакс09:46

Ушаков рассказал, когда может пройти встреча в нормандском формате

RT на русском09:49

В Кремле назвали условия проведения встречи в Нормандском формате

Rambler News Service09:30

Ушаков не исключил встречи в «нормандском формате» в Париже в октябре

Коммерсантъ10:28

Кремль обозначил примерные сроки первой встречи Путина и Зеленского

Ведомости10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
Политика

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Космос

Высота орбиты МКС будет снова увеличена

Двигательную установку включали дважды на 585 секунд. В результате средняя высота полета станции увеличилась на 2,1 километра.
Российская газета 19:44
Политика

Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
RT на русском 12:56
Фигурное катание

Евгения Медведева оказалась второй на турнире в Канаде

Россиянка Евгения Медведева показала второй результат на первом турнире по фигурному катанию в новом сезоне.
News.ru 19:33
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес

Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

РИА Новости 18:21
Политика

Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:18
Политика

Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Газета.Ru 14:26
Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке

Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Наука

В США объявлены лауреаты Шнобелевской премии

МонаВиста 14:48
Здоровье

72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила

72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Футбол

Тотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича

Известный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти встал на защиту школьника из Сосновоборска Красноярского края, которого затравили из-за прически в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
ФАН 15:30
Политика

В Совфеде посоветовали Украине войти в состав России

В Совфеде слова президента Украины Владимира Зеленского про действенные способы возвращения Крыма назвали сказками для избирателей, которых киевские власти считают дураками.
Газета.Ru 15:40
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Шоу-бизнес

Появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова

Продюсер Яна Рудковская выложила в Сеть свадебный поцелуй Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Известия 13:42
Энергетика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Наука

Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире

Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:40
Авто

Cadillac показал обновленный седан CT4

Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru вчера в 23:31
Происшествия

ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила команду специалистов в Танзанию для срочного расследования смерти человека от неизвестной болезни.
РБК 14:38
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Автоспорт

Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам

Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.
Autosport.com.ru 05:44
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Авто

Заменой Mitsubishi Pajero может стать семиместный кроссовер

Похоже, Mitsubishi Pajero постигнет та же участь, что и Nissan Pathfinder, который еще семь лет назад превратился из сурового внедорожника в обычный кроссовер с «паркетной» трансмиссией.
Авторевю 11 сентября в 08:08
Происшествия

Жертв теракта на Каширском шоссе вспоминали сегодня в Москве

Эхо Москвы 10:00
Культура

Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»

Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Политика

Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru 11 сентября в 06:38
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов

Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новости 11 сентября в 22:12
Политика

В США завершают проверку обстоятельств начала расследования Мюллера

Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровиц завершает проверку обстоятельств, которые стали отправной точкой для расследования спецпрокурором Робертом Мюллером данных о вмешательстве извне в выборы 2016 года.
ТАСС 18:45
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное