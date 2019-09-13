Политика
Капитал страныУшаков назвал условия для саммита «нормандской четверки»
Помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о трех условиях, которые должны быть реализованы для проведения встречи в формате «нормандской четверки». Первое условие – разведение сил и средств в Луганской станице, а также в Золотое и Петровское.
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Мы считаем, что встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Французской Республики Макрон, можно провести в Париже, то есть мы готовы поехать в Париж. Но для этого, конечно, нужно решить несколько вопросов.
— Юрий Ушаков, российский дипломатDP.RU 10:02
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Кремль поставил Зеленскому жесткие условия проведения саммита «нормандской четверки»
Московский Комсомолец09:28
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