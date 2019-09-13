Политика

Капитал страныКапитал страныУшаков назвал условия для саммита «нормандской четверки»

Помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о трех условиях, которые должны быть реализованы для проведения встречи в формате «нормандской четверки». Первое условие – разведение сил и средств в Луганской станице, а также в Золотое и Петровское.
Читать в источнике
Комментировать11
Юрий Ушаков
Мы считаем, что встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Французской Республики Макрон, можно провести в Париже, то есть мы готовы поехать в Париж. Но для этого, конечно, нужно решить несколько вопросов.
— Юрий Ушаков, российский дипломатDP.RU 10:02

Подробнее о событии

В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже

РИА Новости09:33

Ушаков назвал три основных условия для проведения встречи «нормандской четверки»

ТАСС09:32

Кремль потребует заключения письменных договоренностей на «нормандском саммите»

Интерфакс09:46

Ушаков рассказал, когда может пройти встреча в нормандском формате

RT на русском09:49

В Кремле назвали условия проведения встречи в Нормандском формате

Rambler News Service09:30

Кремль обозначил примерные сроки первой встречи Путина и Зеленского

Ведомости10:05

Кремль поставил Зеленскому жесткие условия проведения саммита «нормандской четверки»

Московский Комсомолец09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
Наука

Лекарство от диабета помогло восстановить мозг после инсульта

Planet Today 06:59
Кино

Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Политика

Зеленский высказался о возможности проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного проведения выборов в Донбассе.
Известия 13:00
Происшествия

В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам

Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.
REGNUM 12:51
Политика

Порошенко назвал причину возможного обновления ЦИК Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что желание нынешнего главы государства Владимира Зеленского прекратить полномочия членов Центризбиркома может быть связано с проведением на российских условиях выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
News.ru 14:02
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о госпитализации актрисы. Об этом он в пятницу сообщил ТАСС.
ТАСС 08:25
Экономика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Экономика

Производители алкоголя попросили повысить минимальную цену на водку

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в Минфин с просьбой повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 руб. за бутылку объемом 0,5 л, рассказал глава СПАП Игорь Косарев на Московском финансовом форуме, передает ТАСС.
РБК 13:13
Космос

Несколько фактов о Луне, которые не поддаются научному объяснению

Территория новостей 08:22
Происшествия

В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца

РИА Новости 05:19
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала фото со свадьбы

Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru 10:02
Авто

Chevrolet представила семейство Chevrolet Onix нового поколения

Компания Chevrolet представила в Бразилии новое поколение бюджетного семейства Onix.
Автоновости дня 08:25
Энергетика

Минфин предупредил о выпадающих доходах бюджета из-за нефтяных льгот

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов России Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.
REGNUM 05:47
Экономика

На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году

Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Политика

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов

Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Происшествия

В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:00
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Общество

На Урале собирают подписи против скандального увольнения гинеколога

Начался сбор подписей в интернете против увольнения заместителя главного врача по акушерству и гинекологии центральной городской больницы № 7 города Екатеринбурга.
REGNUM 05:58
Игры

Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России

Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Кино

Актёр фильма «Гардемарины, вперёд!» изменился до неузнаваемости

Владимир Шевельков, покоривший сердца советских зрительниц в образе князя Никиты Оленева из фильма «Гардемарины, вперёд!» заметно преобразился с возрастом.
ИнфоСМИ 05:04
Общество

Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро

РИА Новости 08:46
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Политика

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу

Газета.Ru 12:23
Театры

Новое прочтение «Ревизора»: детям показали спектакль с изнасилованием

Спектакль был показан в Театре юного зрителя, так что новый взгляд на классику увидели и школьники, пишет "РГ".
Вести.Ru 11:36
Культура

Гендиректор киностудии имени Горького подал в отставку

Напомним, что Сергей Зернов занимает позицию генерального директора Киностудии имени Горького с 2010 года.
Вечерняя Москва 14:00
Авто

Сертификацию автосервисов предложили ввести в России

В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU 01:36
Футбол

Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА

Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM вчера в 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное