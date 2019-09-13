Политика
Национальная служба новостейУшаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки»
Для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что первым условием является разведение сил и средств в станице Луганской, Золотое и Петровское.
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Мы считаем, что встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Французской Республики Макрон, можно провести в Париже, то есть мы готовы поехать в Париж. Но для этого, конечно, нужно решить несколько вопросов.
— Юрий Ушаков, российский дипломатDP.RU 10:02
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Кремль поставил Зеленскому жесткие условия проведения саммита «нормандской четверки»
Московский Комсомолец09:28
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Михаил Кузнецов стал главой исполкома ОНФ
Центральный штаб "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) единогласно проголосовал за назначение главой исполкома движения Михаила Кузнецова, передает корреспондент "Ъ".
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Футбол
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Вашингтон требует от всех стран не покупать нефть у Ирана
Министерство финансов Соединенных Штатов требует от всех стран не покупать нефть из Ирана.
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Футбол
«Спартак» больше не зовет Карреру, Никифоров дал огненное интервью, Овечкин поддержал Кузнецова
Овечкин — о возрасте, будущем в «Вашингтоне» и Кузнецове Российский форвард «Кэпс» дал интервью во время медиа-дня «Столичных».
Спорт-Экспресс 11:00
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Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
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Технологии
Россиян предупредили о сложностях с доступом к сайтам
В ближайшее время миллионы россиян испытают серьезные сложности с доступом в интернет, предупредили эксперты.
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Финансы
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Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что не собирается соглашаться с предложением Центробанка об изменении бюджетного правила.
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