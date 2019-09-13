Мы считаем, что встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Французской Республики Макрон, можно провести в Париже, то есть мы готовы поехать в Париж. Но для этого, конечно, нужно решить несколько вопросов.

"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента. На вопрос о том, может ли саммит состояться в сентябре, Ушаков сказал, что не знает.

Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»

Общество Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.

Финансы Журавлёв: Греф знает толк в шоке Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Минфина, глава Сбербанка Герман Греф считает, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Шоу-бизнес Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.

Армия и оружие На Украине проведут расследование «Иловайского котла» Новый главный военный прокурор Украины Виктор Чумак объявил, что его ведомство займется расследованием причин, которые привели украинскую армию в «Иловайский котел» в 2014 году.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Происшествия В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Актер из «Интернов» оплатил 139 штрафов ради сохранения машины По данным издания, звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк» погасил за сутки 139 штрафов за превышение скорости.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.

Культура Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.

Культура Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.

Политика Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Сати Казанова переезжает в Италию Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.

Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Футбол Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.

Политика Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма «не только словами» Президент Украины Владимир Зеленский признал сложность ситуации со статусом Крыма, но пообещал бороться за возвращение полуострова "не только словами".

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Баскетбол В финале ЧМ по баскетболу Аргентина сыграет с Испанией Сборная Аргентины по баскетболу встречалась в полуфинале с командой Франции, над которой одержала разгромную победу со счетом 80:66.

Политика Турчинов назвал препятствие для войны с Россией Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Гаджеты Уязвимость iOS 13 помогает обойти экран блокировки После чего Родригес переходил к списку контактов и узнавал личные данные юзеров: электронную почту, номер телефона, адресную информацию и т.д. iOS 13 станет доступна для "яблочных" пользователей 19 сентября.

Футбол Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.

Экономика Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.