Политика

Капитал страныКапитал страныУшаков назвал условия для саммита «нормандской четверки»

Помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о трех условиях, которые должны быть реализованы для проведения встречи в формате «нормандской четверки». Первое условие – разведение сил и средств в Луганской станице, а также в Золотое и Петровское.
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В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже

РИА Новости09:33

Ушаков назвал три основных условия для проведения встречи «нормандской четверки»

ТАСС09:32

Кремль потребует заключения письменных договоренностей на «нормандском саммите»

Интерфакс09:46

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В Кремле назвали условия проведения встречи в Нормандском формате

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Ушаков не исключил встречи в «нормандском формате» в Париже в октябре

Коммерсантъ10:28

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Ведомости10:05
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:33, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
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