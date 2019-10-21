Политика

РИА НовостиРИА НовостиУшаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»

Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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В Кремле заявили об отсутствии прогресса в подготовке саммита «нормандского формата»

Коммерсантъ15:17

Кремль разочаровался в Зеленском

Московский Комсомолец15:03

Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»

РИА Новости13:34

Кремль: особого продвижения в подготовке саммита «нормандского формата» не наблюдается

Ведомости13:56

Ушаков: продвижения по подготовке саммита в «нормандском формате» не наблюдается

ТАСС13:48

Кремль не увидел «продвижения» подготовки встречи в «нормандском формате»

РБК14:18

Ушаков рассказал о трудностях в подготовке нормандского саммита

Rambler News Service13:30
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Происшествия

Сотрудники «Леруа Мерлен» в Петербурге массово отравились едой

В Петербурге расследуют массовое отравление сотрудников сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» некачественной едой.
МР7.ру 13:39
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Названа третья пятерка претендентов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football опубликовало третью пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает Sport24.
Газета.Ru 17:21
Происшествия

Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения

В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.
РБК 16:50
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
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На Украине потерпел крушение вертолёт

RT на русском 15:02
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 08:17
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В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»

Piter.tv 14:05
Общество

Ассанж прибыл на очередное заседание суда в Лондоне

Gazeta.SPb 11:30
Происшествия

Объявлен траур по жертвам пожара в Ярославской области

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей.
Интерфакс - Россия 10:50
Политика

Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию

Министр обороны США Марк Эспер прибыл сегодня, 21 октября, с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию, сообщает Reuters.
Евразия Daily 17:06
Происшествия

В Москве локализован пожар на складе на площади 1500 квадратных метров

RT на русском 17:35
Шоу-бизнес

17-летний сын Водяновой поделился трогательным фото с возлюбленной

Не исключено, что вместе со старшим наследником Водяновой, 17-летним Лукасом Портманом, путешествует и его девушка.
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Общество

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.
Росбалт 06:15
Фигурное катание

15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости 15:50
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости вчера в 13:05
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 16:30
Космос

Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»

News.ru 08:09
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Кино

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»

Piter.tv 14:51
Экономика

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Политика

Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита

Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьер-министром Борисом Джонсоном проекта сделки с ЕС по брекситу и отказался от пересмотра решения о переносе выхода королевства из альянса.
RT на русском 16:11
Политика

Михаил Федотов снят с поста главы СПЧ при президенте России

Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы Совета по правам человека при президенте России.
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Общество

Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея

Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
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Футбол

Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

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Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Общество

Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
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Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Минфин предлагает установить минимальную цену на коньяк на уровне 433 руб. за 0,5 л (вместо 388 руб.), на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, — 315 руб. за 0,5 литра готовой продукции.
РБК 16:12
Политика

Болгария надеется построить газопровод «Балканский поток» до 2021 года

РИА Новости 10:06
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Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»

В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия 15:56
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