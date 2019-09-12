Политика

Взгляд.руВзгляд.руУшаков отказался от комментариев по делу Смоленкова

Помощник президента Юрий Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым, якобы работавшим на ЦРУ. Ушаков заявил журналистам: «Комментариев нет».
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Ушаков не комментирует ситуацию со Смоленковым, которому СМИ приписывают работу на ЦРУ

ТАСС06:23

Помощник президента Ушаков не стал отвечать на вопросы об «агенте ЦРУ» Смоленкове

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Ушаков не стал комментировать информацию о «ценном агенте» Смоленкове

Коммерсантъ06:19

Помощник Путина Ушаков отказался обсуждать историю с агентом ЦРУ в Кремле

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Ушаков отказался от комментариев по делу Смоленкова

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Ушаков оставил без комментариев ситуацию с «информатором США»

REGNUM05:57

Ушаков отказался комментировать ситуацию со шпионом США

News.ru05:48
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Политика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
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Энергетика

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
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Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
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Привет из будущего. OnLeaks показал, как может выглядеть iPhone 12

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Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, в администрации донской столицы выделили дополнительные средства для внеочередной дезинсекционной обработки территории.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 09:41
Футбол

Коноплянка и другие сборники вернулись в донецкий «Шахтёр»

В расположение «Шахтёра» вернулись игроки национальных сборных, а Евгений Коноплянка только сегодня провёл свою первую тренировку за донецкий клуб.
Евро-футбол.ру вчера в 15:57
Политика

Нетаньяху опроверг утверждения СМИ о слежке у Белого дома

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг в четверг утверждения американского издания Politico о том, что Израиль размещал вокруг Белого дома в Вашингтоне устройства слежения за мобильными телефонами.
ТАСС 08:29
Армия и оружие

Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе

Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Общество

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Армия и оружие

В Пакистане пригрозили уничтожать Су-35 без предупреждения

В издании Avia.pro отметили, что на сегодняшний день Су-35 находиться в распоряжении только России и Китая.
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Гаджеты

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Авторы предлагают обеспечить вам первые места в очереди за новой моделью iPhone 11, то есть простоять в очереди в любой магазин Москвы неделю, и просят за это в среднем 280 тысяч рублей.
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Авто

Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo

В качестве силового агрегата у Geely Icon установлена 177-сильная "турботройка" рабочим объемом 1,5 литра, созданная при участии компании Volvo.
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В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
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Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
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Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
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Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост.
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Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова

Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
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Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку

Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире.
ФАН 10 сентября в 10:54
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Михаэль Шумахер пришел в сознание

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В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками

Представлен новый глава столичного Управления полиции по контролю над оборотом наркотиков.
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ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений

Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
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Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
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