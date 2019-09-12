Политика
Взгляд.руУшаков отказался от комментариев по делу Смоленкова
Помощник президента Юрий Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым, якобы работавшим на ЦРУ. Ушаков заявил журналистам: «Комментариев нет».
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Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Шоу-бизнес
Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли
REGNUM вчера в 01:18
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Здоровье
В Ростовской области 72 человека заразились лихорадкой Западного Нила
Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, в администрации донской столицы выделили дополнительные средства для внеочередной дезинсекционной обработки территории.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 09:41
Футбол
Коноплянка и другие сборники вернулись в донецкий «Шахтёр»
В расположение «Шахтёра» вернулись игроки национальных сборных, а Евгений Коноплянка только сегодня провёл свою первую тренировку за донецкий клуб.
Евро-футбол.ру вчера в 15:57
Политика
Нетаньяху опроверг утверждения СМИ о слежке у Белого дома
Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг в четверг утверждения американского издания Politico о том, что Израиль размещал вокруг Белого дома в Вашингтоне устройства слежения за мобильными телефонами.
ТАСС 08:29
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия 00:45
Армия и оружие
В Пакистане пригрозили уничтожать Су-35 без предупреждения
В издании Avia.pro отметили, что на сегодняшний день Су-35 находиться в распоряжении только России и Китая.
ГЛАС.RU 04:14
Гаджеты
Место в очереди за iPhone в Москве стоит полмиллиона
Авторы предлагают обеспечить вам первые места в очереди за новой моделью iPhone 11, то есть простоять в очереди в любой магазин Москвы неделю, и просят за это в среднем 280 тысяч рублей.
Rostov gazeta 09:03
Авто
Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo
В качестве силового агрегата у Geely Icon установлена 177-сильная "турботройка" рабочим объемом 1,5 литра, созданная при участии компании Volvo.
REGNUM 06:37
Политика
Захарова призвала США не пугать санкциями
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон не пугать Москву новыми санкциями.
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Энергетика
В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост.
Газета.Ru 10:15
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС 07:55
Армия и оружие
Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку
Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире.
ФАН 10 сентября в 10:54
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Политика
В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками
Представлен новый глава столичного Управления полиции по контролю над оборотом наркотиков.
Вести.Ru 07:56
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
ТАСС 07:38
Политика
Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»
Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17