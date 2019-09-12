Политика
Rambler News ServiceУшаков отказался отвечать на вопрос о Смоленкове
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался отвечать на вопрос о том, знал ли он «агента ЦРУ» Олега Смоленкова.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Политика
Премьер Японии принял отставку правительства в полном составе
Как отмечается, премьер-министр Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов кабинет министров.
Московский Комсомолец 10 сентября в 23:25
Здоровье
В Турции россиянке принудительно сделали кесарево сечение
Жительница Челябинска, отправившаяся с семьей на отдых в Турцию, оказалась в итоге в больнице, где врачи принудительно сделали ей кесарево сечение.
Ридус вчера в 11:58
Политика
В Москве назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками
Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина.
Говорит Москва 08:54
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
Поездка в Крым впечатлила представителя американской делегации
Группа общественников из США прибыла на полуостров с ознакомительным визитом Поездка в Крым оставила у представителя американской делегации, члена общественного Центра гражданских инициатив США Джеффри Робинсона незабываемые впечатления.
Аргументы и Факты 10:18
Общество
Опрос показал отношение работодателей к четырехдневной рабочей неделе
Большинство (76%) работодателей в России не рассматривают переход на сокращенную неделю, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса компании HeadHunter.
REGNUM 05:07
Шоу-бизнес
Анна Калашникова прокомментировала отцовство Прохора Шаляпина
Пока Шаляпин пытается оспорить результаты экспертизы, его бывшая девушка Анна Калашникова прокомментировала всю эту драматичную историю.
Bimru.ru 03:40
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Авто
«АвтоВАЗ» отложил дату старта выпуска «безвтыкового» мотора
Напомним, в июне прошлого года АвтоВАЗ изменил конструкцию поршней 1,6-литровых мотором.
Тарантас Ньюс вчера в 02:45
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Космос
В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС
Новый экипаж Международной космической станции проводили из Звездного городка в Казахстан, где в течение двух недель на космодроме Байконур ему предстоит готовиться к старту на орбиту.
ТК Звезда 10 сентября в 07:37
Кино
Стивен Кинг одобрил изменение канона «Оно» с помощью нового гей-персонажа в сиквеле
Хотя создатели довольно бережно подошли к экранизации романа Стивена Кинга «Оно», во второй части франшизы они внесли некоторые изменения в канон.
Popcornnews.ru 10:15
Гаджеты
Инсайдер раскрыл объём памяти и ёмкость батарей новых iPhone
Старшие модели, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, оснащены 6 Гб RAM каждый, а также батареями ёмкостью 3190 и 3500 мАч соответственно.
News.ru 07:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем
Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.
Москва 24 вчера в 10:38
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Космос
Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин
Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
Крым 24 13:11
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Политика
В России с 1 октября начнут работу новые окружные суды
Пленум Верховного Суда России определил дату начала работы апелляционных и кассационных судов. Свою деятельность они начнут 1 октября.
Телеканал Санкт-Петербург 07:07
Футбол
Алиев нагрубил украинскому полицейскому
Чемпионат 08:45
Шоу-бизнес
Почему Сати Казанова переезжает из России в Италию
36-летняя певица Сати Казанова заявила о желании переехать на родину мужа — итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
WMJ.ru 11:20
Политика
Интерпол отказался комментировать запрос МИД РФ по Смоленкову
Ранее в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США после того, как в СМИ появилась информация о том, что он является агентом ЦРУ.
ТАСС 12:53