Политика
РИА НовостиУшаков прокомментировал операцию Турции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
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Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Технологии
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Происшествия
СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия
В Тюмени загорелся завод «ПолимерПласт»
В Тюмени в воскресенье, 20 октября, возник пожар на территории завода "ПолимерПласт". На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Вести.Ru 07:16
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта
Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
РИА Новости 01:25
Происшествия
На новом участке трассы «Москва — Петербург» в ДТП погибла женщина
В аварии на новом участке скоростной трассы М-11 в Тосненском районе Санкт-Петербурга погибла женщина, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
РБК 08:26
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями о плацкарте в России
24 часа Йенни Йесканен, журналистка из Финляндии, проехала в плацкартном вагоне российского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Наша версия вчера в 07:03
Гаджеты
Apple планирует выпустить новые беспроводные наушники в конце октября
Компания Apple планирует выпустить беспроводные наушники AirPods Pro в конце октября.
Москва 24 18 октября в 06:50
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 03:43
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Футбол
«Спартак» мог надолго стать фаворитом номер один в нашем чемпионате». 47 вопросов Дмитрию Аленичеву
Зачем красно-белые топчут и топят «Спартак»
Матч ТВ 05:52
Общество
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграли свадьбу
Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс и арт-дилер Кук Марони сыграли свадьбу в особняке Белкорт в Ньюпорте (Род-Айленд, США) — это местная достопримечательность, известная как «дом с привидениями», но пару репутация места не отпугнула.
Salt Mag 07:38
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзаменов
Граждане Украины и Белоруссии смогут получать статус носителей русского языка без прохождения собеседования.
Мойка78 вчера в 07:56
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
РИА Новости 07:47
Единоборства
Боксер Гвоздик оказался в больнице после поражения от Бетербиева
Российская газета 05:25
Политика
Медведев прилетел в Сербию на празднование освобождения Белграда
Lenta.ru вчера в 09:07
Общество
Князь Георгий Романов приехал в Крым
Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:20
Футбол
«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче с семью мячами
«Интер» добился победы над «Сассуоло» в матче 8-го тура чемпионата Италии.
ProstoProSport 08:27
Авто
Mitsubishi Pajero уходит из России
Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
Юга.ру 18 октября в 05:59
Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Единоборства
Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой
В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 18 октября в 14:43