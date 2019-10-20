Политика

РИА НовостиРИА НовостиУшаков прокомментировал операцию Турции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
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Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии

РИА Новости07:39

Песков: события в Сирии могут навредить политическому урегулированию

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Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию

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Песков: операция Турции в Сирии может навредить политическому урегулированию

Коммерсантъ07:28

Песков сообщил, что Путин и Эрдоган продолжат прямое общение по ситуации в Сирии

ТАСС08:31

Песков заявил об опасности операции Турции в Сирии

Московский Комсомолец07:35

Песков сделал заявление о событиях на северо-востоке Сирии

РЕН ТВ06:59
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