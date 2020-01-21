Политика
РИА НовостиУшаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме
Положительные тенденции в вопросе передачи Израилем России Александровского подворья в Иерусалиме налицо, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков. В ходе брифинга у Ушакова спросили, согласился ли Израиль передать РФ Александровское подворье в Иерусалиме.
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с чего всё началось
Об этом сообщает израильская газета «Маарив» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.Коммерсантъ03:32
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Ушаков прокомментировал информацию о передаче России подворья в Иерусалиме
Московский Комсомолец09:23
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Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
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Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады
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В Подмосковье умер таксист после 9 банок энергетика и 28 часов работы
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В Киеве избили депутата «Оппозиционной платформы»
В Киеве произошла драка с участием депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.