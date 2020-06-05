Кино

REGNUMREGNUMСкончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов. Об этом на своей странице в Facebook заявила поэтесса Любовь Воропаева.
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Биография Михаила Кокшенова

ТАСС07:23

Умер актер Михаил Кокшенов

РИА Новости06:35

Стала известна причина смерти известного актера Михаила Кокшенова

РЕН ТВ06:36

Жена Михаила Кокшенова подтвердила его смерть

РБК07:12

Актер второго плана, затмевавший главных героев: чем запомнился Михаил Кокшенов

ТК Звезда07:46

Лицо эпохи: умер Михаил Кокшенов

Известия08:26

Жена Кокшенова рассказала о его смерти

Lenta.ru07:22
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
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Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
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Футбол

Погребняк ответил Алиеву, называвшему коронавирус фейком

Нападающий «Урала» Павел Погребняк ответил бывшему футболисту сборной Украины Александру Алиеву.
Евро-футбол.ру 09:29
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости 05:44
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Происшествия

Власти задержали 26 участников беспорядков в Мексике

ТАСС 00:35
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Политика

Германия вновь выступила против санкций США к «Северному потоку-2»

Позиция Германии по "Северному потоку-2" после заявлений США о возможных новых санкциях против газопровода не изменилась: Берлин не приемлет экстерриториальных санкций, заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер.
Вести.Ru 07:10
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Происшествия

МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

Коммерсантъ 04:44
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Авто

Названы все изменения обновленного Lada Largus

Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
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Культура

Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
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Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Известия 08:19
Общество

Прохоров вступился за «Норникель» после аварии в Норильске

ФАН 06:32
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Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
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Кино

«От слез к смеху»: новый фильм от создателя «Солнцестояния»

33- летний режиссёр создал только две картины в стиле хоррор «Реинкарнация» и «Солнцестояние», а уже стал считаться одним из самых интересных.
ГЛАС.RU 08:22
Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
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Здоровье

Врач из Тольятти рассказал о ситуации с коронавирусом в городе

Самара, 5 июня 2020, 12:25 — REGNUM Еще 550 коек развернут для пациентов с коронавирусной инфекцией в Тольятти.
REGNUM 05:25
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Армия и оружие

Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США

Политическая Экспертиза вчера в 13:51
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Режиссер «Ходячих мертвецов» обещал, что от финала 10 сезона у зрителей «отвиснет челюсть»

Штатный режиссер «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро пообщался с порталом Fandom и в ходе разговора рассказал о предстоящем финальном эпизоде 10 сезона.
Киноафиша России 09:39
Общество

Голые щиколотки и стринги назвали главной причиной женского бесплодия

Народные новости 09:03
Общество

Мосгорсуд сократил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд сократил с 15 до 10 суток срок административного ареста журналисту «Новой газеты» и муниципальному депутату Илье Азару, сообщил правозащитный проект «Апология протеста».
Ведомости 07:21
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Авто

Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор

Компания Jeep представила компактный кроссовер Compass 2021 модельного года для европейского рынка, который в том числе стал доступен с новым двигателем.
AutoNews вчера в 12:17
Армия и оружие

Народная милиция ЛНР переведена в режим постоянной боевой готовности

Народная милиция Луганской Народной Республики переведена в режим постоянной боевой готовности.
Народные новости вчера в 05:42
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Авто

Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза

Еще год назад издание speedme.ru сообщало, что автомобили Lada больше не будут поставляться в Европу.
SpeedMe 02 июня в 14:08
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В Москве выставили на продажу квартиру рыжего из «Иванушек»

Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту.
Lenta.ru 03:57
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23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 03 июня в 07:24
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Михаил Кокшенов
Актёр
Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист. Народный артист РФ.
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