Кино
REGNUMСкончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов. Об этом на своей странице в Facebook заявила поэтесса Любовь Воропаева.
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Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Футбол
Погребняк ответил Алиеву, называвшему коронавирус фейком
Нападающий «Урала» Павел Погребняк ответил бывшему футболисту сборной Украины Александру Алиеву.
Евро-футбол.ру 09:29
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Политика
Германия вновь выступила против санкций США к «Северному потоку-2»
Позиция Германии по "Северному потоку-2" после заявлений США о возможных новых санкциях против газопровода не изменилась: Берлин не приемлет экстерриториальных санкций, заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер.
Вести.Ru 07:10
Происшествия
МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском
Коммерсантъ 04:44
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Кино
«От слез к смеху»: новый фильм от создателя «Солнцестояния»
33- летний режиссёр создал только две картины в стиле хоррор «Реинкарнация» и «Солнцестояние», а уже стал считаться одним из самых интересных.
ГЛАС.RU 08:22
Здоровье
Врач из Тольятти рассказал о ситуации с коронавирусом в городе
Самара, 5 июня 2020, 12:25 — REGNUM Еще 550 коек развернут для пациентов с коронавирусной инфекцией в Тольятти.
REGNUM 05:25
Армия и оружие
Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США
Политическая Экспертиза вчера в 13:51
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Кино
Режиссер «Ходячих мертвецов» обещал, что от финала 10 сезона у зрителей «отвиснет челюсть»
Штатный режиссер «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро пообщался с порталом Fandom и в ходе разговора рассказал о предстоящем финальном эпизоде 10 сезона.
Киноафиша России 09:39
Общество
Голые щиколотки и стринги назвали главной причиной женского бесплодия
Народные новости 09:03
Общество
Мосгорсуд сократил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд сократил с 15 до 10 суток срок административного ареста журналисту «Новой газеты» и муниципальному депутату Илье Азару, сообщил правозащитный проект «Апология протеста».
Ведомости 07:21
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Авто
Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор
Компания Jeep представила компактный кроссовер Compass 2021 модельного года для европейского рынка, который в том числе стал доступен с новым двигателем.
AutoNews вчера в 12:17
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР переведена в режим постоянной боевой готовности
Народная милиция Луганской Народной Республики переведена в режим постоянной боевой готовности.
Народные новости вчера в 05:42
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Еще год назад издание speedme.ru сообщало, что автомобили Lada больше не будут поставляться в Европу.
SpeedMe 02 июня в 14:08
Шоу-бизнес
В Москве выставили на продажу квартиру рыжего из «Иванушек»
Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту.
Lenta.ru 03:57
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 03 июня в 07:24