В пятницу, 20 сентября, на 76-м году жизни умер народный артист России Игорь Георгиевич Шибанов. Сообщение об этом появилось на сайте Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.

Ушел из жизни актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Политика Хуситы заявили о прекращении атак против Саудовской Аравии Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что не намерены впредь вести ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, так как власти этой страны предложили им перемирие.

Происшествия Во Владивостоке загорелся торговый центр Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.

Экономика Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Шоу-бизнес Богомолов признался, что счастлив в браке с Собчак Режиссер Константин Богомолов в своем Instagram выложил фото с новоиспеченной женой Ксенией Собчак, в подписи к которой рассказал, что он очень счастлив в браке.

Наука Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах и рублях Российское финансовое учреждение «Сбербанк» решило понизить ставки по ряду рублевых и долларовых вкладов, как указано на сайте организации 19 сентября.

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Хоккей Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.

Политика РЖД могут прекратить обслуживание железных дорог Армении Ранее в интервью RTVI замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.

Происшествия Светлане Прокопьевой предъявлено обвинение в оправдании терроризма Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области предъявило журналисту Светлане Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Наука Рак толстой кишки: причины и следствия Еще один генетический фактор — семейный аденоматоз кишечника (наследственное заболевание, проявляющееся образованием значительного числа полипов на слизистой толстого кишечника, — NS), который проявляется образованием множественных полипов.

Гаджеты Huawei представила флагманский смартфон Mate 30 Pro Китайский производитель Huawei представил публике свой флагманский смартфон Mate 30 Pro.

Игры В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.

Политика В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Происшествия Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.

Общество Безопасным источником омега-3 являются водоросли Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Политика Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Политика Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров Отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии московских протестов на утечку кадров из России, Чубайс отметил, что вопрос эмиграции является сложным для каждого ученого и квалифицированного специалиста.

Технологии В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".

Армия и оружие Губернатор ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на угрозы американского генерала Джеффри Ли Харригана, заявившего о прорыве российской противовоздушной обороны (ПВО) в случае «агрессии» со стороны РФ.