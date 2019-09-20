Кино
VSE42.RUУшел из жизни актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
В пятницу, 20 сентября, на 76-м году жизни умер народный артист России Игорь Георгиевич Шибанов. Сообщение об этом появилось на сайте Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.
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Умер петербургский актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Брата» Игорь Шибанов
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