Музыка
REGNUMУшел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко
Москва, 4 мая 2020, 14:38 — REGNUM Автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни, об этом 4 мая на своей странице в Instagram написал продюсер Андрей Разин.
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в Instagram сообщил о смерти композитора, музыкального руководителя группы "Ласковый май" Владимира Бойко.Газета.Ru07:41
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Разин раскрыл первопричину смерти автора хитов «Ласкового мая»: повредил руку
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