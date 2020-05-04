Музыка

REGNUMREGNUMУшел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

Москва, 4 мая 2020, 14:38 — REGNUM Автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни, об этом 4 мая на своей странице в Instagram написал продюсер Андрей Разин.
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в Instagram
 сообщил о смерти композитора, музыкального руководителя группы "Ласковый май" Владимира Бойко.
Газета.Ru07:41

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Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС07:20

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Умер автор хитов «Ласкового мая» Владимир Бойко

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От инсульта умер автор хитов Ласкового мая

Комсомольская правда06:57

Разин сообщил о смерти автора хитов «Ласкового мая»

Московский Комсомолец05:11
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