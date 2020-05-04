Музыка
REGNUMУшел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко
Москва, 4 мая 2020, 14:38 — REGNUM Автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни, об этом 4 мая на своей странице в Instagram написал продюсер Андрей Разин.
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Разин раскрыл первопричину смерти автора хитов «Ласкового мая»: повредил руку
Московский Комсомолец10:16
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