Москва, 4 мая 2020, 14:38 — REGNUM Автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни, об этом 4 мая на своей странице в Instagram написал продюсер Андрей Разин.

Общество Парикмахерские в Пермском крае могут открыться до 11 мая Власти озвучили условия, при соблюдении которых в Пермском крае парикмахерские и салоны красоты смогут возобновить работу в период действия режима самоизоляции. 1

Политика Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк. 1

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 1K

Политика Зеленский заявил, что украинская медицина — в шаге от комы Зеленский заявил, что ранее власти создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны, которые совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей.

Политика Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». 75

Армия и оружие Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море "Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО. 294

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 1,7K

Общество В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности Сергей Цивилев 4-го мая в своём обращении к жителям Кузбасса сообщил, что режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11-го мая включительно. 32

Происшествия МВД отрицает осаду офиса газеты «Коммунисты России» Ранее лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил радиостанции «Говорит Москва», что сотрудники МВД круглосуточно дежурят около редакции партийного издания трое суток, каждого выходящего на улицу задерживают для составления протокола.

Футбол France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football. 1

Общество Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский. 14