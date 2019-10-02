Культура

REGNUMREGNUMУшел из жизни чешский певец Карел Готт

Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет. О его смерти сообщило чешское новостное агентство CTK со ссылкой на пресс-секретаря артиста. Смерть наступила поздно вечером 1 октября, незадолго до полуночи.
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Умер чешский певец Карел Готт

Известия04:55

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РИА Новости11:49

Умер чешский певец Карел Готт

РБК05:44

Юрий Антонов прокомментировал сообщение о смерти Карела Готта

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Биография чешского певца Карела Готта

ТАСС05:41

Умер певец Карел Готт

Lenta.ru04:36
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Lenta.ru 06:54
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Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

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Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
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Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу

Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru 12:42
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В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
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Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
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Строительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД

В инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года заложили строительство моста на Сахалин.
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Физики из Китая и Канады построили простой, но эффективный «диод» для микроволн, который свободно пропускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабляет обратные волны.
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В Киеве проходит митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

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НАСА закупит у Роскосмоса места на «Союзах» для полетов к МКС

НАСА намерена купить у Роскосмоса дополнительные места на кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию после весны 2020 года, сообщает РИА Новости.
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В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 30 сентября в 07:31
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ДНР и ЛНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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Предполагается, что ближе к середине 2020-х годов NASA отправит к таким астероидам специальный аппарат, который поможет собрать новые сведения.
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Один из жителей заявил, что во время очередной жалобы в управляющую компанию им сказали, что они могут жаловаться "хоть Папе Римскому".
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