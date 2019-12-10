Общество
Интермонитор.руУмер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
По данным «Интерфакса», смерть политика подтвердил источник из его окружения. Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год.
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Политика
Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Происшествия
В Польше поймали планировавшего теракт украинца
Теракт, добавил Жарын, гражданин Украины планировал совершить в Люблинском воеводстве, которое расположено на востоке Польши.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Политика
Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе
В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах.
Армия и оружие
Министерство обороны провело в космосе эксперимент
Космос
Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Политика
Парламент Финляндии утвердил Санну Марин новым премьером страны
Парламент Финляндии утвердил первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санну Марин новым премьер-министром страны.
Экономика
Греф заявил о наступлении «золотого времени» для ипотеки
Сбербанк планирует в следующем году запустить услугу рефинансирования ипотеки, выданной банком своим клиентам.
Экономика
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий
Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных спортивных соревнований
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях на ближайшие четыре года.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Наука
Договор между странами помог приостановить глобальное потепление
Договор между странами, подписанный в 1987 году, помог приостановить глобальное потепление на Земле.
Политика
Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».
Экономика
Греф о сроках подключения к СБП: как пойдет
Сбербанк начнет тестировать подключение к Системе быстрых платежей ЦБ в январе следующего года, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
Происшествия
Педофил в Красноярске совратил 36 маленьких девочек
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Происшествия
Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Экономика
Рекламный рынок России вырос на 5%
Отмечается отрицательная динамика объема рекламы на телевидении и в прессе. Пресса показывает спад уже не первый год.
Общество
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Экономика
Подсчитаны траты России на импортозамещение
Подсчитано, что в общей сложности за шесть лет на импортозамещение ушло почти три триллиона рублей.
Происшествия
Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров
Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Общество
Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей
Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.