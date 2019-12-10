Общество

Интермонитор.руИнтермонитор.руУмер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

По данным «Интерфакса», смерть политика подтвердил источник из его окружения. Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год.
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Ушел из жизни экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Газета.Ru07:31

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Ведомости04:46

Предварительная причина смерти — асфиксия: умер Юрий Лужков

Екатеринбург Онлайн04:16

Умер Юрий Лужков

РБК04:17

Умер Юрий Лужков

Утро.ru04:16

Умер Юрий Лужков

Коммерсантъ04:19

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Интерфакс04:21
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Политика

Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:52
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Происшествия

В Польше поймали планировавшего теракт украинца

Теракт, добавил Жарын, гражданин Украины планировал совершить в Люблинском воеводстве, которое расположено на востоке Польши.
Lenta.ru 04:58
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

RT на русском 05:22
Политика

Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе

В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах.
Lenta.ru 07:48
Армия и оружие

Министерство обороны провело в космосе эксперимент

SM News вчера в 03:19
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус вчера в 06:23
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Политика

Парламент Финляндии утвердил Санну Марин новым премьером страны

Парламент Финляндии утвердил первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санну Марин новым премьер-министром страны.
RT на русском 07:40
Экономика

Греф заявил о наступлении «золотого времени» для ипотеки

Сбербанк планирует в следующем году запустить услугу рефинансирования ипотеки, выданной банком своим клиентам.
ТАСС 07:50
Экономика

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
РБК 07:54
Спорт

WADA отстранило Россию от международных спортивных соревнований

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях на ближайшие четыре года.
Время Н 03:38
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Наука

Договор между странами помог приостановить глобальное потепление

Договор между странами, подписанный в 1987 году, помог приостановить глобальное потепление на Земле.
Актуальные Новости вчера в 17:01
Политика

Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».
Lenta.ru 07:52
Экономика

Греф о сроках подключения к СБП: как пойдет

Сбербанк начнет тестировать подключение к Системе быстрых платежей ЦБ в январе следующего года, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
Банки.ру 07:12
Происшествия

Педофил в Красноярске совратил 36 маленьких девочек

Московский Комсомолец 06:43
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Происшествия

Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы

Российская газета 08:04
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Экономика

Рекламный рынок России вырос на 5%

Отмечается отрицательная динамика объема рекламы на телевидении и в прессе. Пресса показывает спад уже не первый год.
Коммерсантъ 07:53
Общество

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия вчера в 07:47
Спорт

Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
RT на русском 05:05
Экономика

Подсчитаны траты России на импортозамещение

Подсчитано, что в общей сложности за шесть лет на импортозамещение ушло почти три триллиона рублей.
Lenta.ru 08:00
Происшествия

Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров

Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Интерфакс 08:01
Общество

Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
НДН.инфо вчера в 21:11
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Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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