Политика

REGNUMREGNUMУшел из жизни генерал-полковник Анатолий Ноговицын

Сегодня, 5 ноября, скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын, освещавший в 2008 году ход конфликта в Южной Осетии. Об этом написали на форуме выпускников Армавирского высшего военно-авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ).
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Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

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Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

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Скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын. Не стало бывшего рупора минобороны

Комсомольская правда10:58
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