Политика
REGNUMУшел из жизни генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Сегодня, 5 ноября, скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын, освещавший в 2008 году ход конфликта в Южной Осетии. Об этом написали на форуме выпускников Армавирского высшего военно-авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ).
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Теннис
Медведев узнал соперников по группе на Итоговом чемпионате ATP
В Лондоне состоялась жеребьевка группового этапа Итогового турнира ATP, в котором примут участие восемь лучших теннисистов рейтинга.
Нева Спорт 09:09
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Происшествия
Четверо школьников на Алтае отравились жидкостью из найденной бутылки
Мальчики нашли бутылку с синей жидкостью на берегу реки, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 07:17
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Политика
Путин назначил Андрея Келина новым послом России в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина на должность посла России в Великобритании.
REGNUM 08:50
Экономика
На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы
В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.
Rambler News Service 08:41
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за найденной бомбы
Американскую актрису Анджелину Джоли и всю съемочную группу эвакуировали во время съемок фильма «Вечные» из-за бомбы, сообщает The Sun.
МИР 24 06:50
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Культура
Ушел из жизни актер Петр Смидович
Российский актер Петр Смидович ушел из жизни на 67 году. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщается на сайте театра Et Cetera.
Политика Сегодня 08:43
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в ряде регионов
«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — цитирует РИА Новости Голикову.
RT на русском 03 ноября в 09:28
Политика
На Украине заявили о переданных России четырех шпионах
Во время последнего украинско-российского обмена заключенными, который состоялся 7 сентября, Киев передал Москве четверых украинцев, завербованных российскими спецслужбами.
Lenta.ru 08:33
Происшествия
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину
Аэроэкспресс Москва - Шереметьево насмерть сбил женщину, движение поездов в сторону аэропорта приостановлено.
ТАСС 07:21
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность
Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.
Piter.tv 07:37
Происшествия
В Москве после визита к стоматологу умер подросток
Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
Вести.Ru 08:28
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Общество
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС 03 ноября в 02:46
Политика
Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка
Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка.
ФАН 08:36
Общество
Работы шести кандидатов в академики РАН назвали ненаучными
Работы шести кандидатов в академики РАН назвали ненаучными В преддверии ноябрьских выборов в Российскую академию наук комиссия по борьбе с лженаукой рассказала о шести кандидатах, которые разрабатывают псевдонаучные идеи.
Russian Deadline 05:30
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 06:48
Кино
Евгений Миронов уличил Ленина в нелюбви к русским
Актер рассказал, как себя чувствовал, исполняя роль Ленина, а также сделал несколько неожиданных заявлений о личности и поступках большевика.
Uznayvse.ru 08:05