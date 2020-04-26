Общество

REGNUMREGNUMУшел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

Рим, 26 апреля 2020, 12:33 — REGNUM В возрасте 79 лет скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза. Об этом 26 апреля сообщает ТВЦ со ссылкой на его жену. Кьеза много времени провёл в Советском Союзе и России.
Читать в источнике
Комментировать224

Подробнее о событии

Кьеза многое сделал для итальянско-российских отношений

Вести.Ru06:24

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

РБК05:52

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

RT на русском05:26

Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Кьезы

РИА Новости08:00

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

Известия05:17

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТАСС05:17

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТВ Центр04:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Политика

Песков рассказал о Путине-вирусологе

Песков отметил, что когда Путин плотно работает с какой-то темой, собирает экспертные мнения, то он во многом «и сам становится экспертом».
Профиль 08:26
10
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,8K
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от «Зулейхи»

Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съёмки в сериале «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 17:38
4
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

В России зарегистрировано 5966 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 48,9% заболевших не имели симптомов болезни.
Вести Подмосковья вчера в 07:14
Культура

Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо

Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Evo-rus.com 23 апреля в 14:32
184
Общество

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
279
Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском 09:18
220
Происшествия

Мать и трое детей погибли на пожаре в Алтайском крае

В результате возгорания погибла 36-летняя женщина и ее трое детей, сообщили Федеральному агентству новостей источники в экстренных службах.
ФАН 01:36
4
Гаджеты

Xiaomi анонсировала в России новую версию Redmi Note 9 Pro

Речь идет о новинке Redmi Note 9S, которая официально дебютирует в России 28 апреля.
Газета DAILY вчера в 11:12
15
Общество

В Татарстане выявлен 71 новый случай коронавируса

Сегодня в республике Татарстан подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 05:15
1
Автоспорт

Даниил Квят отмечает 26-й день рождения

Сегодня празднует день рождения российский пилот команды «АльфаТаури» (ранее «Торо Россо») Даниил Квят.
Спорт-Экспресс 02:15
Общество

Курганская область приостановит продажу алкоголя

Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб.
Газета.Ru 09:23
231
Происшествия

В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ вчера в 13:49
53
Здоровье

Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье

За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
32
Общество

Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России

Попова и ранее отмечала, что майские праздники — не повод для нарушения режима самоизоляции.
РБК 07:57
125
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
1,7K
Здоровье

Вирусолог объяснил, сколько живет коронавирус у бессимптомных больных

Бессимптомные носители коронавирусной инфекции переносят вирус по времени столько же, сколько и больные люди.
URA.Ru 05:37
Общество

Италия закроет границы для туристов до конца года

Агентство Телеграф 05:00
216
Экономика

Sohu: Россия проявила дальновидность, избавившись от госдолга США

Страна полностью избавилась от госдолга США в 2019 году и стала пополнять золотой резерв.
Экономика сегодня 04:55
18
Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
181
Общество

Швейцария превратила гору Маттерхорн в символ солидарности с Россией

Вести.Ru 06:27
Энергетика

Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.
РИА Новости 08:22
5
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
3,1K
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,8K
Общество

Жители Пхеньяна паникуют и скупают предметы первой необходимости

Паника началась в столице Северной Кореи на фоне сообщений о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. Люди покупают в магазинах основные товары.
News.ru 10:00
Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
6
Религия

Отец Сергий проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

Росбалт 08:15
41
Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
939
ещё по теме
Джульетто Кьеза
Итальянский журналист
Итальянский журналист, писатель и общественный деятель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное