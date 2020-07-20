Общество

Российская газетаРоссийская газетаУшел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

Не стало популярного телеведущего, кандидата географических наук Александра Беляева. В пресс-службе телеканала НТВ "РГ" подтвердили, что Александр Вадимович скончался в реанимации одной из больниц, не справившись с тяжелой болезнью.
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«Профессор погоды»: вспоминаем телеведущего Александра Беляева

РБК10:31

Биография телеведущего Александра Беляева

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Стало известно от чего умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Ёлдаш10:17

Мы скорбим: памяти ведущего НТВ Александра Беляева

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Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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Скончался Александр Беляев - самый обаятельный ведущий прогноза погоды

Комсомольская правда10:59

Стали известны обстоятельства смерти синоптика Александра Беляева

Газета.Ru10:00
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Гаджеты

AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается

Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.
3DNews вчера в 10:14
Автоспорт

Пилоты Формулы-1 уже устали от акций Льюиса Хэмилтона

CT news 12:04
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
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Политика

Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ 09:56
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Футбол

Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»

Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Финансы

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.
Интерфакс 13:06
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Авто

Volkswagen Arteon появился у российских дилеров

Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия.
Tvoe-avto.com 05:43
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Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
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Кино

На Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая» по мотивам британского эпоса

Дни24 07:37
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:24
2,2K
Политика

Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию

Украина.ру 18 июля в 05:16
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Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса COVID-19

Ученые выяснили, что коронавирус боится ультрафиолета. Как сообщает ToDay News Ufa, открытие принадлежит итальянским ученым.
ToDay News Ufa 00:32
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Армия и оружие

SpaceX запустила ракету-носитель с военным спутником Южной Кореи

Компании SpaceX 20 июля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для военных Южной Кореи.
Известия 18:16
Общество

Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

По данным на утро понедельника, выявлено свыше 234 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 171 тысяча пациентов вылечилась.
Эхо Москвы 17:04
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Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия вчера в 11:39
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Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
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Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис вышла замуж в старом платье королевы Елизаветы II

Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II и дочь герцога Йоркского Эндрю, в минувшую пятницу вышла замуж за Эдоардо Моцци, наследника итальянского магната.
Газета Кемерова вчера в 09:00
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Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости 09:16
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
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Футбол

«Истанбул Башакшекир» впервые стал чемпионом Турции

«Истанбул Башакшекир» впервые в истории выиграл чемпионат Турции.
Матч ТВ вчера в 16:32
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Политика

По мнению Трампа, США победили в двух мировых войнах

Действующий президент США заявил, что он, как и «большинство других людей», против переименования баз «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли».
Newstracker.ru 11:45
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Футбол

«Тинькофф Банк»: не нравится РПЛ – смотрите другой чемпионат

«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — ответил аккаунт «Тинькофф» в комментариях. Позже этот пост пресс-службы банка был удален.
Metaratings 12:52
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Игры

Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки

Накануне стало известно, что японская компания решила защитить консоль от дефицита, и для этого она вводит ограничения на продажи.
Astera 16:30
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Наука

Создан препарат, убивающий клетки рака молочной железы

По словам специалистов, вещество демонстрирует эффект, когда речь идет о трижды негативном раке молочной железы.
Evo-rus.com 12:26
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Александр Беляев
Географ
Советский и российский географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий ряда телепередач на канале НТВ. Заместитель директора Института географии РАН по научным вопросам, автор около сотни научных публикаций. Член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас».
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