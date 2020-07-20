Общество
Российская газетаУшел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
Не стало популярного телеведущего, кандидата географических наук Александра Беляева. В пресс-службе телеканала НТВ "РГ" подтвердили, что Александр Вадимович скончался в реанимации одной из больниц, не справившись с тяжелой болезнью.
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Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Гаджеты
AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается
Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.
3DNews вчера в 10:14
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Политика
Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ 09:56
Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Финансы
Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро
Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.
Интерфакс 13:06
Авто
Volkswagen Arteon появился у российских дилеров
Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия.
Tvoe-avto.com 05:43
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:24
Политика
Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию
Украина.ру 18 июля в 05:16
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса COVID-19
Ученые выяснили, что коронавирус боится ультрафиолета. Как сообщает ToDay News Ufa, открытие принадлежит итальянским ученым.
ToDay News Ufa 00:32
Армия и оружие
SpaceX запустила ракету-носитель с военным спутником Южной Кореи
Компании SpaceX 20 июля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для военных Южной Кореи.
Известия 18:16
Общество
Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве
По данным на утро понедельника, выявлено свыше 234 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 171 тысяча пациентов вылечилась.
Эхо Москвы 17:04
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия вчера в 11:39
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис вышла замуж в старом платье королевы Елизаветы II
Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II и дочь герцога Йоркского Эндрю, в минувшую пятницу вышла замуж за Эдоардо Моцци, наследника итальянского магната.
Газета Кемерова вчера в 09:00
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости 09:16
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Футбол
«Истанбул Башакшекир» впервые стал чемпионом Турции
«Истанбул Башакшекир» впервые в истории выиграл чемпионат Турции.
Матч ТВ вчера в 16:32
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
По мнению Трампа, США победили в двух мировых войнах
Действующий президент США заявил, что он, как и «большинство других людей», против переименования баз «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли».
Newstracker.ru 11:45
Футбол
«Тинькофф Банк»: не нравится РПЛ – смотрите другой чемпионат
«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — ответил аккаунт «Тинькофф» в комментариях. Позже этот пост пресс-службы банка был удален.
Metaratings 12:52
Игры
Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки
Накануне стало известно, что японская компания решила защитить консоль от дефицита, и для этого она вводит ограничения на продажи.
Astera 16:30
Наука
Создан препарат, убивающий клетки рака молочной железы
По словам специалистов, вещество демонстрирует эффект, когда речь идет о трижды негативном раке молочной железы.
Evo-rus.com 12:26