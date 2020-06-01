Религия

ГТРК ЧувашияГТРК ЧувашияУшел из жизни митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В 1984 года - возведен в сан архиепископа, а 25 февраля 2001 года - возведен в сан митрополита. К приезду епископа Варнавы в Чувашии было 35 Приходов.
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Олег Николаев
Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд, благодаря которому Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия.
— Олег Николаев, российский политикОбщественная служба новостей 04:22

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