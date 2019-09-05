Исполнитель песни «Снег кружится», участник вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» певец и музыкант Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила жена сына Ю.Петерсона Татьяна Путра.

с чего всё началось

Ушел из жизни певец и музыкант Юрий Петерсон. Он скончался в возрасте 71 года после продолжительной болезни, передает ТАСС. Печальное известие сообщила бывшая солистка ВИА «Веселые ребята», эстрадная певица Светлана Резанова.

Ушел из жизни первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Происшествия Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».

Политика Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в том, что он перенаправил $771 млн, которые планировалось потратить на сдерживание России в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой.

Гаджеты Honor представил новый смартфон Honor 20s Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.

Армия и оружие США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.

Происшествия Ураган «Дориан» выбросил на пляж Флориды килограммы кокаина В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, поднятыми приближающимся ураганом «Дориан».

Политика Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны Новый премьер Судана был приведен к присяге 21 августа. Хамдука на пост председателя правительства выдвинули силы оппозиции.

Политика Минтранс предлагает передать техосмотр официальным дилерам Называется "Инфекционный сервис". Они по итогам выпишут ту же самую диагностическую карту.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Армия и оружие Попытка прорыва в Донбассе обернулась для ВСУ потерями Диверсионная разведывательная группа ВСУ предприняла новую попытку прорваться через границу Донецкой Народной Республики.

Политика Владимир Соловьев предрек новые гражданские войны на Украине Популярный телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира своего авторского ток-шоу предрек на Украине возникновение новых гражданских войн и конфликтов.

Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

Политика Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов "Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Армия и оружие В Сирии погибли трое российских офицеров В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

Происшествия В столовой липецкой школы нашли рис с червями Информация, которую получило надзорное ведомство, подтвердилась. В рисе, предназначенном для питания школьников, нашли червей.

Футбол Опубликован стартовый состав сборной Узбекистана на матч с Палестиной Стартовый состав сборной Узбекистана на матч с Палестиной На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной отметил, что первая игра всегда очень важна для команды и отборочный этап лучше начинать завоевав 3 очка.

Хоккей Панарин пообещал не спаивать российских хоккеистов «Рейнджерс» Российский форвард Артемий Панарин, подписавший летом семилетний контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", заявил, что он будет пропагандировать употребление спиртных напитков сред новых одноклубников, сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.

Происшествия В ТЦ Владикавказа произошла давка на распродаже В одном из торговых центров Владикавказа произошла давка и многочисленные потасовки во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль».

Технологии К концу сентября в России закончатся IP-адреса В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.

Футбол Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.

Политика Китай не будет отзывать иск к США в ВТО, несмотря на «позитивный настрой» Китайское правительство пока не собирается отзывать иск в ВТО против Соединенных Штатов, даже несмотря на недавние "позитивные признаки" по продвижению двусторонних торговых переговоров.

Футбол СМИ сообщили, какие премиальные получают игроки ФК «Тамбов» За домашнюю победу в чеченском клубе платят игрокам 150 тысяч рублей, за выездную – 250 тысяч рублей.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Политика Мутко раскритиковал Орешкина за игнорирование проблем подтопленцев Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу Министерства экономического развития России за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводков в Иркутской области.