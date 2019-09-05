Музыка

МИР 24МИР 24Ушел из жизни первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ушел из жизни певец и музыкант Юрий Петерсон. Он скончался в возрасте 71 года после продолжительной болезни, передает ТАСС. Печальное известие сообщила бывшая солистка ВИА «Веселые ребята», эстрадная певица Светлана Резанова.
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с чего всё началось

Исполнитель песни «Снег кружится» Ю.Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания

Исполнитель песни «Снег кружится», участник вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» певец и музыкант Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила жена сына Ю.Петерсона Татьяна Путра.
Агентство Москва13:16

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Исполнитель песни «Снег кружится» Ю.Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания

Агентство Москва13:16

Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

РБК14:31

Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

ТАСС13:35

Умер исполнитель песни «Снег кружится»

Lenta.ru13:24

Умер певец из «Самоцветов» Юрий Петерсон

РИА Новости15:51

Умер певец Юрий Петерсон

РЕН ТВ12:46

Названа причина смерти солиста ВИА «Пламя» Юрия Петерсона

Московский Комсомолец13:11
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
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Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального

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Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией

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Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.
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Ураган «Дориан» выбросил на пляж Флориды килограммы кокаина

В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, поднятыми приближающимся ураганом «Дориан».
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Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны

Новый премьер Судана был приведен к присяге 21 августа. Хамдука на пост председателя правительства выдвинули силы оппозиции.
РИА Новости 14:37
Политика

Минтранс предлагает передать техосмотр официальным дилерам

Называется "Инфекционный сервис". Они по итогам выпишут ту же самую диагностическую карту.
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
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В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

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Попытка прорыва в Донбассе обернулась для ВСУ потерями

Диверсионная разведывательная группа ВСУ предприняла новую попытку прорваться через границу Донецкой Народной Республики.
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Владимир Соловьев предрек новые гражданские войны на Украине

Популярный телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира своего авторского ток-шоу предрек на Украине возникновение новых гражданских войн и конфликтов.
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Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
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Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов

"Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

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Российская газета вчера в 22:00
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РИА Новости 11:58
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Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента

На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
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Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
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Китайское правительство пока не собирается отзывать иск в ВТО против Соединенных Штатов, даже несмотря на недавние "позитивные признаки" по продвижению двусторонних торговых переговоров.
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Принцесса Шарлотта пошла в школу

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Мутко раскритиковал Орешкина за игнорирование проблем подтопленцев

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Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
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В России началась катастрофа с лекарствами

Российский рынок массово покидают лекарства.
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Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

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