Музыка
МИР 24Ушел из жизни первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни певец и музыкант Юрий Петерсон. Он скончался в возрасте 71 года после продолжительной болезни, передает ТАСС. Печальное известие сообщила бывшая солистка ВИА «Веселые ребята», эстрадная певица Светлана Резанова.
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Исполнитель песни «Снег кружится» Ю.Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания
Исполнитель песни «Снег кружится», участник вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» певец и музыкант Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила жена сына Ю.Петерсона Татьяна Путра.Агентство Москва13:16
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
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Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального
Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
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Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в том, что он перенаправил $771 млн, которые планировалось потратить на сдерживание России в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой.
РБК 16:24
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Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Армия и оружие
США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.
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Ураган «Дориан» выбросил на пляж Флориды килограммы кокаина
В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, поднятыми приближающимся ураганом «Дориан».
ФАН 12:29
Политика
Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
Новый премьер Судана был приведен к присяге 21 августа. Хамдука на пост председателя правительства выдвинули силы оппозиции.
РИА Новости 14:37
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Минтранс предлагает передать техосмотр официальным дилерам
Называется "Инфекционный сервис". Они по итогам выпишут ту же самую диагностическую карту.
ТАСС 08:06
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Армия и оружие
Попытка прорыва в Донбассе обернулась для ВСУ потерями
Диверсионная разведывательная группа ВСУ предприняла новую попытку прорваться через границу Донецкой Народной Республики.
NewInform 08:11
Политика
Владимир Соловьев предрек новые гражданские войны на Украине
Популярный телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира своего авторского ток-шоу предрек на Украине возникновение новых гражданских войн и конфликтов.
Пятый канал 01:06
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Политика
Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов
"Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.
РИА Новости 13:40
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских офицеров
В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
Происшествия
В столовой липецкой школы нашли рис с червями
Информация, которую получило надзорное ведомство, подтвердилась. В рисе, предназначенном для питания школьников, нашли червей.
REGNUM 09:07
Футбол
Опубликован стартовый состав сборной Узбекистана на матч с Палестиной
Стартовый состав сборной Узбекистана на матч с Палестиной На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной отметил, что первая игра всегда очень важна для команды и отборочный этап лучше начинать завоевав 3 очка.
Sputnik Узбекистан 08:46
Хоккей
Панарин пообещал не спаивать российских хоккеистов «Рейнджерс»
Российский форвард Артемий Панарин, подписавший летом семилетний контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", заявил, что он будет пропагандировать употребление спиртных напитков сред новых одноклубников, сообщает "Спорт-Экспресс".
РИА Новости 11:58
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Происшествия
В ТЦ Владикавказа произошла давка на распродаже
В одном из торговых центров Владикавказа произошла давка и многочисленные потасовки во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль».
BFM.ru 12:37
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Футбол
Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом
Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
ProstoProSport 15:55
Политика
Китай не будет отзывать иск к США в ВТО, несмотря на «позитивный настрой»
Китайское правительство пока не собирается отзывать иск в ВТО против Соединенных Штатов, даже несмотря на недавние "позитивные признаки" по продвижению двусторонних торговых переговоров.
ТАСС 06:15
Футбол
СМИ сообщили, какие премиальные получают игроки ФК «Тамбов»
За домашнюю победу в чеченском клубе платят игрокам 150 тысяч рублей, за выездную – 250 тысяч рублей.
Онлайн Тамбов.ру 12:00
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Мутко раскритиковал Орешкина за игнорирование проблем подтопленцев
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу Министерства экономического развития России за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводков в Иркутской области.
Lenta.ru 13:31
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Здоровье
В России началась катастрофа с лекарствами
Российский рынок массово покидают лекарства.
Московский Комсомолец 12:56