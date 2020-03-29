Общество
Газета.RuУшел из жизни писатель Юрий Бондарев
На 97-м году жизни скончался знаменитый отечественный писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Об этом сообщила его супруга Валентина Бондарева. По ее словам, бывший председатель Союза писателей России умер 29 марта у себя дома в Москве.
Читать в источнике
Оценить174
с чего всё началось
Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.ТАСС11:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Общество
Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно
Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Общество
В Кремле поддержали введение в Москве режима самоизоляции
В Кремле считают оправданным введение режима самоизоляции в Москве из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил в воскресенье, 29 марта, ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Технологии
«Мегафон» открыл бесплатный доступ к образовательной платформе
Компания делает свой собственный контент для платформы «Мегафон Образование».
Общество
Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Транспорт
В Москве продлят действие проездных из-за мер против коронавируса
Проездные билеты на общественный транспорт продлят всем москвичам, которые не используют их ни разу за время нерабочей недели с 28 марта по 3 апреля.
Футбол
Хави выступил за переход Неймара в «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий «Аль-Садд», в беседе с El Magazine заявил, что на месте руководства «сине-гранатовых» усилил бы состав команды форвардом ПСЖ Неймаром.Я подписал бы форварда, способного играть на фланге — такого, как Неймар.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
Зеленский рассказал о трех сценариях с коронавирусом на Украине
Сегодня есть три сценария развития событий. Первый – от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры.
Политика
Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Общество
Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей
Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Транспорт
В Сочи закрыт въезд в город через пост Магри
Сегодня стало известно, что въезд через автомобильный пост Магри в Сочи закрыт. Мера призвана сократить число иногородних на курорте.
Экономика
Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%.
Общество
Собянин прояснил вопрос въезда и выезда в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прояснил вопрос въезда в столицу и выезда из города после объявления режима всеобщей изоляции.
Общество
В Британии ожидают пика распространения коронавируса через 12 недель
Пик распространения коронавируса в Британии наступит через 12 недель, вероятно, его уровень будет ниже прогнозировавшегося, заявила заместитель главного врача Англии Дженни Харрис.
Общество
Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»
Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Здоровье
Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России
Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Здоровье
Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины
По словам Фаворова, при соблюдении всеобщей самоизоляции эпидемия отступит раньше, чем будет разработана вакцина от коронавируса.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство в Москве обсудило возможность ограничения передвижения по стране.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Здоровье
В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.