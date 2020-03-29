Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.

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На 97-м году жизни скончался знаменитый отечественный писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Об этом сообщила его супруга Валентина Бондарева. По ее словам, бывший председатель Союза писателей России умер 29 марта у себя дома в Москве.

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