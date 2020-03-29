Общество

Газета.RuГазета.RuУшел из жизни писатель Юрий Бондарев

На 97-м году жизни скончался знаменитый отечественный писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Об этом сообщила его супруга Валентина Бондарева. По ее словам, бывший председатель Союза писателей России умер 29 марта у себя дома в Москве.
Читать в источнике
Комментировать91
с чего всё началось

Умер писатель Юрий Бондарев

Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.
ТАСС11:30

Подробнее о событии

Глава Роспечати: писатель-фронтовик Юрий Бондарев достиг вершин советской литературы

ТАСС14:48

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

РИА Новости12:44

В Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

РБК12:05

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Он понимал солдат и их окопную правду

Lenta.ru14:23

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс11:45

Скончался писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Московский Комсомолец12:13

Бондарев останется в литературе как советский писатель, который писал правду о войне – литературовед

Эхо Москвы11:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Общество

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Lenta.ru 14:55
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно

Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 13:32
Общество

В Кремле поддержали введение в Москве режима самоизоляции

В Кремле считают оправданным введение режима самоизоляции в Москве из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил в воскресенье, 29 марта, ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 14:12
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Технологии

«Мегафон» открыл бесплатный доступ к образовательной платформе

Компания делает свой собственный контент для платформы «Мегафон Образование».
Newstracker.ru 27 марта в 10:56
Общество

Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета 14:01
Транспорт

В Москве продлят действие проездных из-за мер против коронавируса

Проездные билеты на общественный транспорт продлят всем москвичам, которые не используют их ни разу за время нерабочей недели с 28 марта по 3 апреля.
РБК 14:07
Футбол

Хави выступил за переход Неймара в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий «Аль-Садд», в беседе с El Magazine заявил, что на месте руководства «сине-гранатовых» усилил бы состав команды форвардом ПСЖ Неймаром.Я подписал бы форварда, способного играть на фланге — такого, как Неймар.
Soccer.ru 05:49
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Зеленский рассказал о трех сценариях с коронавирусом на Украине

Сегодня есть три сценария развития событий. Первый – от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры.
РИА Новости 15:19
Политика

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
РИА Новости 13:13
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Lenta.ru 05:35
Общество

Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
Lenta.ru 15:14
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Транспорт

В Сочи закрыт въезд в город через пост Магри

Сегодня стало известно, что въезд через автомобильный пост Магри в Сочи закрыт. Мера призвана сократить число иногородних на курорте.
Регион online 07:53
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%.
Известия 09:43
Общество

Собянин прояснил вопрос въезда и выезда в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прояснил вопрос въезда в столицу и выезда из города после объявления режима всеобщей изоляции.
Lenta.ru 14:03
Общество

В Британии ожидают пика распространения коронавируса через 12 недель

Пик распространения коронавируса в Британии наступит через 12 недель, вероятно, его уровень будет ниже прогнозировавшегося, заявила заместитель главного врача Англии Дженни Харрис.
РИА Новости 12:13
Общество

Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»

Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Спорт-Экспресс 07:30
Здоровье

Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России

Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Evo-rus.com вчера в 03:38
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 13:55
Здоровье

Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

По словам Фаворова, при соблюдении всеобщей самоизоляции эпидемия отступит раньше, чем будет разработана вакцина от коронавируса.
News.ru 14:34
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости вчера в 03:26
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство в Москве обсудило возможность ограничения передвижения по стране.
Evo-rus.com 12:02
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском 27 марта в 04:04
Здоровье

В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru 12:49
ещё по теме
Юрий Бондарев
Русский писатель
Русский советский писатель и сценарист, член Союза писателей СССР, общественный деятель, занимал различные должности в правлении СП СССР и СП РСФСР, с 1971 года - первый заместитель председателя правления Союза писателей РСФСР, входил в состав редколлегий многих литературных журналов, возглавлял различные общественные организации. C 1990 по 1994 год - председатель Союза писателей России. Участник Великой Отечественной войны. Капитан, командир батареи. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, двух Государственных премий СССР и Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области литературы и искусства...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное