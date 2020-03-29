Общество
Газета.RuУшел из жизни писатель Юрий Бондарев
На 97-м году жизни скончался знаменитый отечественный писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Об этом сообщила его супруга Валентина Бондарева. По ее словам, бывший председатель Союза писателей России умер 29 марта у себя дома в Москве.
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с чего всё началось
Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.ТАСС11:30
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Российские телеканалы призывают зрителей оставаться дома
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В Пскове умер пациент с коронавирусом
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Власти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу
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Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье и после введения ограничения на передвижение людей
По сведениям РБК, ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус.
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Итальянский новостной ТВ канал TGcom24 вчера показал новые кадры работы российских военных в Италии.
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Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
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Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента
«Работа есть работа, тем более работа президента», — отмечал он.
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Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.