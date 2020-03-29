Общество

Газета.RuГазета.RuУшел из жизни писатель Юрий Бондарев

На 97-м году жизни скончался знаменитый отечественный писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Об этом сообщила его супруга Валентина Бондарева. По ее словам, бывший председатель Союза писателей России умер 29 марта у себя дома в Москве.
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с чего всё началось

Умер писатель Юрий Бондарев

Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.
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Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Он понимал солдат и их окопную правду

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Московский Комсомолец12:13

В Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

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Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 756

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 756, в стране скончались уже почти 11 тысяч заболевших.
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В начале 2019 года на рынке наблюдался рост стоимости ипотечного кредитования после повторного повышения ключевой ставки еще в декабре 2018-го.
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Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
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На сайте мэра Москвы приводятся слова Сергея Собянина: «В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы».
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Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
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Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

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Юрий Бондарев
Русский писатель
Русский советский писатель и сценарист, член Союза писателей СССР, общественный деятель, занимал различные должности в правлении СП СССР и СП РСФСР, с 1971 года - первый заместитель председателя правления Союза писателей РСФСР, входил в состав редколлегий многих литературных журналов, возглавлял различные общественные организации. C 1990 по 1994 год - председатель Союза писателей России. Участник Великой Отечественной войны. Капитан, командир батареи. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, двух Государственных премий СССР и Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области литературы и искусства...
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