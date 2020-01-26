Религия

Российская газетаРоссийская газетаУшел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Отец Всеволод Чаплин был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В период с 2009 по 2015 год занимал пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ.
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Биография Всеволода Чаплина

ТАСС10:02

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Интерфакс10:31

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

РБК10:01

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

РИА Новости11:55

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Эхо Москвы11:32

Священники начали молиться за упокой протоиерея Чаплина

Известия11:40

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Чаплин Всеволод
Российский священник
Священник Русской православной церкви, протоиерей; c 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, член Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года. Настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Член общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси с июля 2017 года.
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