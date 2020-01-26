Религия
Российская газетаУшел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Отец Всеволод Чаплин был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В период с 2009 по 2015 год занимал пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ.
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Происшествия
Убившая своих детей жительница Пермского края умерла в больнице
В Пермском крае скончалась 32-летняя жительница Кудымкара, которая убила своих детей. и затем пыталась покончить с собой.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В одном из многоэтажных домов на улице Гамидова В Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Общество
Три реактивных снаряда упали около «зеленой зоны» в Багдаде
Три реактивных снаряда упали вечером в воскресенье близ "зеленой зоны" Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и посольства, сообщает телеканал "ас-Сумария".
Происшествия
Загоревшийся в полете самолет сел в Иране
Наука
Учеными восстановлен голос древнеегипетской мумии
Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Биатлон
Сборная России обновила антирекорд, проведя 26 гонок без медалей
Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд в рамках Кубка мира, не сумев завоевать медали в 26-й гонке подряд.
Политика
Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Хоккей
ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
Хоккей
Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ
В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
Происшествия
В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук
Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии в области литературы 2018 года, польской писательницы и поэтессы Ольги Токарчук.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
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Шоу-бизнес
Волочкова озвучила дату своей свадьбы
По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмер Роверс» в Кубке Англии
Матч 1/16 финала Кубка Англии Транмер Роверс Манчестер Юнайтед завершился со счетом 0:6.
Политика
Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский без шляпы и очков выглядит другим человеком
Михаил Сергеевич запечатлён в домашнем виде и без фирменных шляпы и очков.
Авто
В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей
На сегодняшний день растянутый Mercedes-AMG G63 реализуется в Германии за 499 тысяч 800 евро, что при переводе на рубли означает сумму в 34 млн 205 тысяч рублей.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Культура
Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что не исключает, что займется продюсированием других артистов, однако не стал раскрывать имена тех, с кем хотел бы поработать.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Здоровье
Ученые рассказали, кому особенно важно регулярно пить кофе
Американские ученые выяснили, что при некоторых заболеваниях людям особенно полезно и важно пить кофе.
Происшествия
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.