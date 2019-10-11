Общество
Российская газетаУшел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Его похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах, передает ТАСС. 18 марта 1965 года Алексей Леонов стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос.
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с чего всё началось
Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова.ТАСС07:29
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