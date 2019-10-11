Общество

Газета.RuГазета.RuУшел из жизни космонавт Алексей Леонов

Как отметила помощница, он скончался в Москве, в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни. Уточняется, что прощание и похороны с космонавтом состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области. Леонов был дважды удостоен звания Герой Советского Союза.
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Умер космонавт Алексей Леонов

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова.
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